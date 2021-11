Prefeitura apoia treinamento de startups para Feira do Polo Digital

O Casarão da Inovação Cassina abrirá as portas, nesta terça-feira, 30/11, às 17h, para a realização do treinamento das startups que participarão da 3ª Feira do Polo Digital de Manaus, promovido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese). O Casarão Cassina é administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi),

O treinamento tem por objetivo gerar condições iniciais para o comportamento das startups em relação aos diversos públicos que estarão na feira, as formas de abordagens, a presença constante e contínua dos participantes nos estandes e, principalmente, os momentos de negociações.

“O treinamento para as startups serve para que elas possam ter condições de abordar, da melhor forma possível, as pessoas durante a Feira do Polo Digital. Elas têm que entender como conversar porque com o investidor é de uma forma, com o estudante de outra, com uma pessoa interessada em comprar serviço ou o produto, a conversa também é diferente. Os momentos de negociações dentro da Arena Business serão onde elas poderão apresentar suas soluções para compradores potenciais, clientes e usuários. Quem não comprou um estande ainda, também está convidado para o treinamento. É uma oportunidade de receber orientação de forma gratuita”, salienta o Presidente do Codese, Euler Guimarães.

Além disso, a capacitação está aberta para as demais startups interessadas na feira, proporcionando um espaço de criação de network entre os participantes. Na ocasião, o treino será realizado no coworking do Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, no Centro Histórico de Manaus.

Sobre a feira

Considerado o maior evento de tecnologia da região Norte do país, que será realizado nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, a Feira tem por tema o “Manaus Conectada”, em alusão ao impacto causado pela pandemia do novo coronavírus, nos negócios. Ela acontecerá no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, 5.001, bairro Flores, zona Centro-Sul. Nesta edição, a programação acontecerá em formato híbrido, ou seja, presencial e virtual.