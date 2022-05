Prefeitura apoia 28ª ‘Marcha Para Jesus’ que acontecerá na próxima semana

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e Comissão Especial de Grandes Eventos (Cege), apoiará a Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas (Omeam) na realização da 28ª edição da “Marcha para Jesus”, tradicional evento religioso que acontecerá no sábado (28), com o tema “Sem Mim, nada podeis fazer”.

O evento conta com 13 atrações locais e três nacionais: os cantores gospel Fernandinho e Anderson Freire, e o Quarteto Communion. Haverá interdições e desvios temporários no trânsito, de acordo com o deslocamento da marcha.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, ressalta que o evento faz parte do calendário oficial e conta com o apoio da Prefeitura de Manaus. “Em cumprimento à lei nº 889, de 17 de outubro de 2005, estamos apoiando o evento com artistas nacionais e locais, que vão compor a programação, além de apoio no planejamento estratégico da Cege, que dentro da matriz de responsabilidade de cada secretaria, na transversalidade, está operacionalizando o evento durante todo o trajeto”, informou Alonso.

De acordo com o pastor Valdiberto Rocha, presidente da Omeam, o tema desta edição propõe uma reflexão à sociedade em relação ao momento difícil atravessado pela humanidade. “Como cristãos, reconhecemos o poderio do Criador sobre nós e sobre todas as coisas. Nos dois últimos anos perdemos vários entes queridos; o desemprego assolou muitas famílias; a fome assolou muitas vidas e, se ainda estamos de pé, é por que Ele nos permitiu. Sem Ele, não podemos nada. É importante que os cristãos tenham isso em mente”, concluiu Valdiberto.

Público

De acordo com a Omeam, a expectativa é reunir mais de 400 mil pessoas durante todo o percurso do evento, que contará com o apoio de cinco trios elétricos. O horário de concentração previsto é 12h, na praça da Saudade, localizada na rua Ferreira Pena, Centro. A partir das 15h, começa a caminhada e segue até o sambódromo, na zona Centro-Oeste.

Atrações

Na chegada ao sambódromo, o tenor Miquéias William conduzirá o momento cívico que abre a cerimônia de congraçamento entre as igrejas que compõem a Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas. A artista manauara Izabelle Ribeiro, finalista do The Voice Kids 2021; o pastor Fernandinho; o cantor gospel Anderson Freire e o Quarteto Communion são os grandes nomes que compõem o line-up do maior evento gospel a céu aberto do mundo.

Mobilidade

As interdições temporárias das vias serão realizadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), de acordo com o deslocamento da marcha, na rua Ferreira Pena, avenidas Ayrão, Constantino Nery e Pedro Teixeira.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, esclarece que o trânsito será liberado após a passagem dos fiéis. “Para organizar, 130 agentes do IMMU estarão posicionados monitorando o trânsito nos principais cruzamentos das vias incluídas no trajeto, além do acompanhamento, em tempo real, que será realizado pela superintendência da Prefeitura de Manaus, que atua no monitoramento e gestão de crises da cidade, o Centro de Cooperação da Cidade (CCC)”, enfatizou Martins.

Itinerários alterados

Linhas de ônibus que circulam nas avenidas Constantino Nery, no sentido Centro/bairro, na Pedro Teixeira, em frente ao sambódromo, e rua Ferreira Pena, próximo à praça da Saudade, no Centro, terão os itinerários alterados no sábado (28), durante a passagem da marcha.

No planejamento operacional elaborado pela Prefeitura de Manaus, os ônibus deverão seguir por rotas alternativas conforme o andamento da marcha.

Inicialmente, no sentido bairro/Centro da avenida Constantino Nery não haverá nenhuma alteração na operação das linhas. A partir de 12h, 43 fiscais de transporte do IMMU ficarão posicionados nas vias a serem interditadas, para orientar os motoristas dos coletivos sobre os desvios de itinerário e os usuários que estiverem nos pontos de parada.

Com informações da Manauscult