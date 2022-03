Prefeitura apoia evento gratuito que incentiva a cultura hip hop

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), apoiará a edição inédita em Manaus do evento de breaking da cultura hip hop que integra o “Tropical Battle”, entre os dias 15 e 20/3. Desde 2016 o evento reúne BBoys e BGirls (participantes) de todo o país e do mundo inteiro na cidade do Rio de Janeiro (RJ). O “Tropical Battle” terá atividades on-line e presenciais, totalmente gratuitas.

Com programação diversificada, nos dias 15, 16, 17 e 18/3 as ações acontecerão de forma on-line, nas redes sociais, Facebook e Instagram, do Tropical Battle (@tropicalbattle). Além disso, o grupo fará ações socioeducativas em escolas locais para promover o estilo de dança mais conhecido como Break Dance, e incentivar a participação de jovens e adolescentes.

Já nos dias 19 e 20/3, a programação será presencial com a realização de workshops, círculo de batalha de dança (cyphers) e eliminatória regional, que consiste em batalhas de breaking, no formato de dupla (2×2), individual (1×1) e iniciante. O evento acontecerá no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, localizado na rua Gandu, 119, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. Os vencedores das batalhas 1×1 e 2×2 serão premiados e disputarão a grande final na cidade do Rio de Janeiro, em junho deste ano, com passagem e hospedagem inclusas na premiação.

Conforme o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, o projeto trará mais visibilidade para os atletas e dançarinos da cultura Breaking em Manaus, buscando despertar o interesse pela dança, pela arte e pela cultura Hip Hop nos jovens. Além disso, a fundação apoiará o vencedor do Amazonas, na competição nacional.

“A gestão do prefeito David Almeida reconhece que a dança é uma importante ferramenta de transformação social e o Breaking já está confirmada como modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, isso é um marco histórico para o movimento. Iremos contribuir também para que o vencedor da disputa regional participe da competição nacional no Rio de Janeiro”, explicou.

A produtora regional do evento, Alice Marcelle, explica que o “Tropical Battle” começou no Rio de Janeiro, idealizado por um coletivo de mulheres, e que ao longo dos anos ganhou expressão nacional e começou a se expandir para Estados como Minas Gerais, São Paulo, Paraná e mais recentemente, Amazonas.

“Quando surgiu essa oportunidade de fazer uma parceria para trazer o evento para Manaus, ficamos muito felizes e agradecidos, porque isso traz uma visibilidade maior para os artistas amazonenses, temos muita gente talentosa aqui, e a partir desse evento, vamos mostrar o potencial, principalmente na cena Breaking do Norte para os demais Estados” disse.

A produtora cultural ainda ressaltou que a parceria com a prefeitura é importante para a realização da competição, que está dando os primeiros passos no Amazonas. “Esse é um evento pioneiro, a Prefeitura de Manaus acredita e apoia esse trabalho tão importante de difusão da cultura na nossa cidade, porque, apesar do Breaking não ser novo, essa é a primeira vez que é realizado um trabalho para que os atletas e dançarinos mostrem seus talentos” finalizou.

Programação

15 a 18/3

Lives informativas na página do Instagram do (@tropicalbattle)

Ações socioeducativas em escolas locais

Batalha de fotos “Trava na Pose” nos stories do Instagram (inscrições em andamento, pelo Instagram @tropicalbattle)

19 e 20/3

O evento migra para o formato presencial, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (CDC Cidade Nova).

19/3

16h- Workshop de Breaking com o professor Bboy Kapu (inscrições via formulário Workshop Tropical Battle Amazonas disponível no link da Bio do @tropicalbattle)

18h- Filtros das Batalhas de Breaking 1×1 e 2×2 (inscrições gratuitas, a partir das 16h, no local)

20/3

14h- Batalhas nas modalidades 1×1, 2×2 (TOP 16) e Iniciante (convidados) com transmissão ao vivo no canal do YouTube Tropical Battle.