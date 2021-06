Prefeitura aplica 28 mil doses de vacinas em nove horas de atendimento

Em pouco mais de nove horas da intensificação de vacina contra a Covid-19, promovida pela Prefeitura de Manaus nesta terça-feira, 29/6, foram aplicadas mais de 28 mil doses de imunizantes, uma média de 2,9 mil por hora nos 17 pontos de atendimento. Desde as 18h, quando a imunização foi aberta oficialmente para o público de 28 anos de idade em diante, mais dois pontos começaram a receber a população: o Centro de Convenções Vasco Vasques e a Arena da Amazônia.

Ainda nesta terça-feira, nove Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão vacinando, sendo sete até as 21h e duas até as 19h. Duas encerraram o atendimento às 16h. O Centro de Convenções de Manaus, o “sambódromo”, que iniciou as atividades às 9h, funcionará por 33 horas seguidas, até as 18h desta quarta-feira, 30. O Centro de Convenções Vasco Vasques e a Arena da Amazônia estarão atendendo das 18h de terça-feira até as 18h de quarta-feira, com 24 horas de atendimento direto.

“Estamos em ritmo acelerado, para que cada vez mais pessoas recebam a primeira dose da vacina, e depois, nos intervalos de cada laboratório, a segunda dose e assim termos toda a população apta a ser vacinada, protegida das complicações da Covid-19. Esse é o nosso propósito e sempre que possível, havendo doses suficientes, avançaremos nas idades. Repito: temos pressa. Queremos o nosso povo vacinado o mais rápido possível”, salienta o prefeito David Almeida, que vem acompanhando a evolução da campanha de vacinação, por meio do “Vacinômetro” municipal.

Público

Além das pessoas de 28 anos e mais da população em geral, também estão sendo vacinadas pessoas que podem receber a segunda dose da vacina, de acordo com o prazo entre as doses (28 dias para a CoronaVac e 84 dias para a AstraZeneca). As segundas doses de CoronaVac continuam a ser oferecidas exclusivamente no ponto que funciona no parque municipal do Idoso, e as de AstraZeneca estarão disponíveis apenas nas UBSs.

Com a intensificação, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) chega a 1,126 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas desde o início da campanha, no dia 19/1. Deste total, 813.428 são primeiras doses e 312.910 segundas doses.

“Nossas equipes estão preparadas e aguardando as pessoas que já podem tomar a vacina. Nossas estruturas foram organizadas de modo a atender a esse público com segurança e tranquilidade, inclusive em horários alternativos, como à noite e durante a madrugada”, informa a titular da Semsa, Shádia Fraxe.

Para esta quarta-feira, 30, a Semsa vai manter o esquema de funcionamento das unidades. Confira os locais e endereços:

Unidades Básicas de Saúde (UBS) – 8h às 21h

NORTE

UBS Balbina Mestrinho, rua 17, 170, Cidade Nova 2

UBS Sálvio Belota, rua das Samambaias, 786, Santa Etelvina

OESTE

UBS Leonor de Freitas, avenida Brasil, s/nº, Compensa 2

UBS Deodato de Miranda Leão, avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

LESTE

UBS Dr. José Amazonas Palhano, rua Antônio Matias, s/nº, São José 1

UBS Maria Leonor Brilhante, avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

UBS Alfredo Campos, avenida Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi dos Palmares

Unidades Básicas de Saúde (UBS) – 8h às 19h

SUL

UBS São Francisco, rua Jonas da Silva, s/nº, São Francisco

Unidades Básicas de Saúde (UBS) – 8h às 16h

LESTE

UBS Nova Esperança, rua Nova Esperança, s/nº, Colônia Antônio Aleixo

UBS Guilherme Alexandre, rua Nova República, 575, Colônia Antônio Aleixo

Pontos estratégicos – das 9h às 17h

NORTE

Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, 2.939, Cidade de Deus

Ponto apenas para pedestres

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova

Ponto apenas para pedestres

SUL

Studio 5 Centro de Convenções, avenida General Rodrigo Octávio, 3.555, Distrito Industrial 1

Ponto apenas para pedestres

Parque Municipal do Idoso, rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças

Apenas para pedestre

LESTE

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Para pedestre e drive-thru

Ponto estratégico – 9h de terça (29) às 18h de quarta (30)

OESTE

Centro de Convenções de Manaus, “sambódromo”, avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

Somente drive-thru

Pontos estratégicos – 18h de terça às 18h de quarta (30)

OESTE

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores

Somente para pedestres

Arena da Amazônia, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores

Somente drive-thru