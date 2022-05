Prefeitura anuncia retorno do Festival Folclórico do Amazonas em junho

A Prefeitura de Manaus anunciou, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), neste domingo, 15/5, o retorno do tradicional Festival Folclórico do Amazonas que, atendendo solicitação das ligas e associações folclóricas, passa a ser realizado no período de 12 a 24 de junho deste ano, no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), zona Sul.

De acordo com o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, foi necessário muito diálogo entre os poderes públicos para que o festival pudesse retornar, após dois anos de pandemia, período em que não houve a realização do evento cultural.

“Nós reunimos a força da Assembleia Legislativa do Amazonas, do governo do Estado, da Câmara Municipal e da Prefeitura de Manaus, gerida pelo prefeito David Almeida, para que pudéssemos trazer o festival folclórico para o mês de junho e na bola da Suframa. Hoje, dentro da nossa realidade, foi possível conceder um reajuste financeiro de aproximadamente 20% para as categorias”, enfatizou Alonso Oliveira.

O diretor-presidente informou, também, que atualmente a Manauscult está na fase de avaliação de currículos dos jurados que serão selecionados para avaliar o 64º Festival Folclórico do Amazonas. A expectativa é ter um corpo de jurados composto por técnicos, produtores artístico-culturais, formadores de opinião e antropólogos.

Regulamento unificado

Na tarde da última sexta-feira, 13/5, os presidentes dos grupos folclóricos, das categorias Ouro, Prata e Bronze, assinaram o Regulamento Único do 64º e 65º Festival Folclórico do Amazonas. Na nova edição, o regulamento traz como diferencial, segurança jurídica e instrumentos para garantir normatização do festival em todas as suas etapas, com vigência até setembro de 2023.

Histórico

O Festival Folclórico do Amazonas teve seu início em 21 de junho de 1957, no campo do Quartel do 27º Batalhão de Caçadores, no estádio General Osório, em Manaus. Desde sua abertura, o festival reúne diversas danças folclóricas de grupos de vários bairros de Manaus, contribuindo para difundir a cultura popular do Amazonas.

A festa conta com inúmeras atrações, dentre elas, apresentações de cirandas, danças nordestinas e internacionais, quadrilhas, bois-bumbá e tribos.