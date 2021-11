Prefeitura anuncia nova área de lazer no Nova Cidade

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou que uma área de erosão dará lugar a uma grande área de esporte e lazer no conjunto Nova Cidade, no bairro Cidade Nova, zona Norte. O local receberá estacionamento, quadra de areia para prática esportiva, praça e brinquedoteca, a fim de beneficiar os moradores da região. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 24/11, na obra de recuperação na rua 163.

“É uma área ocupada irregularmente, mais uma área na nossa cidade, causando grandes danos e transtornos para o poder público. Estamos recuperando, deixando toda a área refeita, com todas as escadas para escoar água com os canos e tubos. Em cima, onde foi feita a ocupação, vamos fazer um estacionamento, uma quadra de areia para prática esportiva, uma praça e uma brinquedoteca para as crianças aqui no Nova Cidade. Não vamos mais permitir que essas áreas que estamos recuperando sejam ocupadas, até porque isso aqui é uma área verde”, enfatizou Almeida.

A recuperação da área está sendo realizada por empresa terceirizada, supervisionada por técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), para que o espaço possa ser devolvido à população que reside nas adjacências com maior celeridade.

As equipes estão fazendo a recomposição total da área, que está sendo aterrada e recebendo serviço de drenagem profunda. O chefe do Executivo municipal salientou que outros três locais no conjunto também receberão áreas de lazer para impedir novas ocupações irregulares.

“Só aqui no Nova Cidade serão três áreas como essa, recuperadas, que vamos fazer a mesma coisa, para que não venham ocupar novamente. Vamos colocar estruturas como quadras, academia ao ar livre e brinquedos para as crianças. Assim, a população terá novos espaços de convivência”, finalizou o prefeito.