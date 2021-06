Prefeitura altera rota de ônibus articulados que atendem o Centro

Na tarde de terça-feira, 1º/6, os ônibus articulados que atendem linhas da zona Norte de Manaus deixaram de circular pelas avenidas Epaminondas, 7 de Setembro e Getúlio Vargas, no centro comercial de Manaus e passam a retornar aos bairros de origem a partir da praça da Saudade. A mudança, adotada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), compreende as linhas 356, 448, 500, 560 e 640.

A opção para os usuários dessas linhas que queiram seguir até o Centro deve ser a de desembarcar no Terminal de Integração 1 (T1), na Constantino Nery, e embarcar em qualquer outra linha – que opere com ônibus convencionais – em direção à área central.

Outra mudança programada envolve os ônibus executivos que irão retornar aos bairros a partir da rua 10 de Julho, em seguida converter à esquerda na avenida Getúlio Vargas, a partir de onde seguem seus itinerários normais.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, explicou que a medida tornará mais ágil o trânsito na área. “Os usuários dos micro-ônibus executivos vão entrar na 10 de Julho e os veículos articulados oriundos da zona Norte da cidade vão até a praça da Saudade, e retornam pela rua Ferreira Pena e depois Leonardo Malcher, em seguida acessam a Constantino Nery, retornando ao seu itinerário normal”, salientou.

Na área do Centro atuam 60 agentes de trânsito e 14 fiscais de transporte orientando os condutores e passageiros do transporte público.