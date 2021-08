Prefeitura altera itinerário da linha 608 a partir de segunda-feira (9)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que a linha de ônibus 608, que atende o bairro São Sebastião, zona Centro-Sul, deixará de circular em um trecho da rua Rio Amazonas, a partir de segunda-feira, 9/8. A mudança no itinerário da linha é para que o ônibus tenha mais fluidez no trajeto, economizando mais tempo nas viagens. A linha faz o trajeto São Sebastião – T2 – Centro.

Com a mudança, o itinerário no sentido bairro/Centro passa a operar com os ônibus seguindo normalmente até as ruas Madeira e Rio Amazonas, depois seguem pela avenida André Araújo até o Terminal 2 (T2) Cachoeirinha. No sentido Centro/bairro: Terminal 2 – Cachoeirinha (Desembarque), rua Manicoré, avenida Leonardo Malcher, avenida Epaminondas, rua da Instalação, terminal da praça da Matriz – e seguem para o bairro.

O IMMU informa que já comunicou a empresa que opera essa linha sobre os ajustes do itinerário, para que atendam aos usuários e os horários que devem realizar.

Para tirar dúvidas em relação às mudanças nos itinerários das linhas e demais demandas em relação ao transporte coletivo, o órgão de trânsito e transporte disponibilizou as linhas telefônicas para os usuários: (92) 3632-2784 / 3653-2486 / 118, que funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.