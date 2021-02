Prefeitura alerta trabalhadores de saúde para a segunda dose da vacina

A Prefeitura de Manaus orienta os trabalhadores de saúde a consultarem o site Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para que não percam o prazo para concluir o ciclo de imunização contra a Covid-19. Pela plataforma é possível verificar a data para a segunda dose do imunizante.

Os dados do Vacinômetro Manaus (https://vacinometro.manaus.am.gov.br) dão conta de que até as 15h40 desta terça-feira (23), o total de 55.740 profissionais da área de saúde já havia sido imunizado e, desses, 8,8 mil já tomaram a segunda dose do imunizante. “Estamos na fase final da etapa atual da campanha, com mais de 115 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, que precisam concluir o esquema definido pelos laboratórios, para garantir que a imunização esteja completa”, destaca o prefeito David Almeida.

Os trabalhadores de saúde estão sendo os primeiros a tomar a segunda dose porque receberam a CoronaVac, que tem até 28 dias de intervalo entre as duas doses. Os que receberam AstraZeneca têm prazo maior, de até 12 semanas, de acordo com o fabricante.

Postos

A segunda dose está sendo oferecida em quatro postos de vacinação exclusivos para a aplicação desta etapa da vacina: Escola de Enfermagem, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), localizada na rua Teresina, 495, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul; Hospital Beneficente Português, na avenida Joaquim Nabuco, 1.359, Centro; e no Centro de Convenções de Manaus, o “sambódromo”, na avenida Pedro Teixeira, 2.565, no Dom Pedro, zona Centro-Oeste.

A partir desta quarta-feira (24), o Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, zona Norte, funciona como posto de vacinação, em substituição ao shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, que voltou às atividades devido a abertura gradual do comércio.

Prioridade

Os profissionais de saúde integram o grupo prioritário na vacinação conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, do Ministério da Saúde.

Quem recebeu a primeira dose do imunizante CoronaVac, produzido pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, receberá a segunda dose até 28 dias após a primeira, conforme instrução do laboratório. Os trabalhadores de saúde vacinados com o imunizante AstraZeneca, desenvolvido pela Universidade de Oxford e distribuído no Brasil pela Fiocruz, terão a segunda dose administrada em até 12 semanas após a primeira.

Acesso

Para saber a data da vacinação é necessário consultar o site Imuniza Manaus e clicar na aba “Consultar 2ª dose”. Depois, basta inserir o número do CPF e aguardar o resultado. Se o agendamento estiver definido, o sistema informará dia, hora e local onde a vacinação será realizada. Se estas informações ainda não estiverem disponibilizadas no sistema, é necessário aguardar e realizar novas consultas.

Postos exclusivos para a segunda dose:

Zona Norte/Leste

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Gandu, 119, Cidade Nova)

Zona Centro-Sul / Centro

Escola de Enfermagem da Ufam (rua Teresina, 495, Adrianópolis)

Hospital Beneficente Português (avenida Joaquim Nabuco, 1.359, Centro)

Zona Centro-Oeste

Centro de Convenções de Manaus – sambódromo (avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro)