Prefeitura alerta para ‘fake news’ sobre inscrição on-line no serviço militar

A Prefeitura de Manaus, por meio da Casa Militar, esclarece serem falsas as informações sobre a inscrição on-line para o processo seletivo da Junta do Serviço Militar na capital.

A Casa Militar informa que não há processo seletivo para o ingresso no serviço militar ou inscrições on-line para o alistamento. O órgão dispõe de uma única plataforma, por meio do site da secretaria (www.casamilitar.manaus.am.gov.br), para agendar o atendimento de forma presencial, com o intuito de evitar filas, aglomerações e falta de atendimento.

A instituição reafirma o compromisso com a sociedade em esclarecer que não há qualquer processo seletivo que envolva o alistamento, obrigatório e acessível, para todos os jovens a partir de 18 anos.