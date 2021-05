Prefeitura alerta contribuintes para vencimento do IPTU na segunda-feira (17)

A Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), relembra aos contribuintes do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), que optaram pelo pagamento parcelado do tributo neste ano, que até a próxima segunda-feira, 17/5, pode-se quitar a segunda parcela sem o acréscimo de juros e multa.

Caso o contribuinte não tenha o carnê em mãos, a segunda via da guia de pagamento poderá ser emitida diretamente no portal de serviços Manaus Atende (http://manausatende.manaus.am.gov.br).

Para este exercício, a Semef contabilizou 542,7 mil imóveis tributáveis e 49,8 mil isentos e imunes na sua base de cadastro do IPTU. O valor de lançamento tributável soma mais de R$ 470,1 milhões.