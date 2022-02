Prefeitura ajuda a gerar mais de 36 mil empregos na construção civil

O estímulo ao investimento e ao potencial construtivo para a capital amazonense é uma bandeira da gestão David Almeida que se espelha nos números do licenciamento urbano da Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). Conforme cálculos, com base nos valores da construção civil e de licenciamento, a Prefeitura impactou na geração de 36 mil empregos diretos e indiretos na capital em diversos setores.

O Implurb aprovou, nos 12 meses do ano passado, em torno de 1,6 milhão de metros quadrados de área construída. Considerando o valor médio de R$ 3 mil por metros quadrados, os números vinculados à aprovação representam um valor de R$ 4,8 bilhões de investimentos na capital.

“A construção acaba criando um ciclo virtuoso, produzindo uma cadeia de emprego e renda aliados, movimentando a economia no comércio, indústria e serviços, com os quais tem alta articulação. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), a cada R$ 1 milhão de investimento, são gerados 7,64 empregos diretos. Com os R$ 4,8 bilhões de investimentos na cidade, tivemos cerca de 36 mil empregos diretos e indiretos gerados em Manaus, com suporte e apoio da prefeitura”, explicou o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

Para o diretor-presidente, os números refletem a eficiência e uma das metas atingidas pelo prefeito David Almeida, de alto impacto, forte geração de emprego e aumento da renda da população. “A construção movimenta o comércio, desde os materiais como areia, cimento, tinta, ferro, itens de acabamento, assim como a indústria destes bens. E os serviços relacionados crescem, com mais transporte, mais alimentação, contratação de engenheiros, arquitetos e outros profissionais”, completou Valente.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que Manaus teve a geração de 17.511 empregos diretos somente na construção civil em 2021.

Dados consolidados

Os dados consolidados do licenciamento urbano da Prefeitura de Manaus apontam que 2021 terminou com quase 1,6 milhão de metros quadrados licenciados em novos alvarás de construção, emitidos pelo Implurb.

Foram exatos 1.591.985,91 metros quadrados de janeiro a dezembro, uma variação positiva de 152%, quando comparado ao mesmo período de 2020: 632.096,30 metros quadrados.

“Temos uma equipe muito valorosa, experiente e qualificada, que deu prova de sua competência, da contribuição com a cidade, de como são verdadeiros profissionais e servidores públicos. Isso permitiu ao instituto atingir os números alcançados em maior licenciamento, volume de operações, melhoria no atendimento remoto e projetos desenvolvidos. Atuamos com indicadores de produtividade, focados em eficiência e meritocracia, bandeiras do prefeito David Almeida”, afirmou o diretor-presidente.