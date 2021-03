Prefeitura abre Semana Municipal de Trânsito com foco na prevenção de acidentes

A Semana Municipal de Trânsito, promovida pela Prefeitura de Manaus e organizada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), com o tema “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”, foi lançada na manhã desta segunda-feira, 22/3, no auditório da sede do IMMU, no bairro Cachoeirinha, zona Sul, com assuntos relacionados à prevenção e combate a acidentes.

Na abertura do evento, o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, destacou que a palavra-chave para evitar acidentes é a prevenção. “Nesta semana, vamos focar naquilo que pode prevenir acidentes, que podem ocorrer em uma fração de segundos. Nós, como órgão de trânsito, temos que fazer com que as pessoas dirijam na velocidade adequada, por meio da fiscalização e do nosso trabalho educativo, que são algumas das ações principais da gestão do prefeito David Almeida para tornar o trânsito na capital mais seguro”, ressaltou o diretor-presidente.

Paulo Henrique reforçou que somente a prevenção pode combater a violência no trânsito. “Queremos voltar a atenção das pessoas para as boas ações no trânsito, de forma que evitem o acidente. Por isso, vamos fazer várias atividades durante a semana voltadas a este tema. A nossa palavra de ordem é a prevenção”, frisou.

O vice-presidente de trânsito do IMMU, Edson Leda, pontuou que um dos focos será o transporte da cidade. “Temos visto, principalmente na zona Leste, que o trânsito de veículos Alternativos é muito intenso, e esta será uma oportunidade de orientar estes motoristas”, explicou.

Para reforçar a programação, a prefeitura programou atividades à população que incluem a orientação e conscientização das regras básicas de convivência no trânsito, visando à construção de um trânsito mais seguro para todos.

Nesta segunda-feira, na sede do IMMU, foi realizada, em parceria com a Moto Honda da Amazônia, um curso on-line de técnicas de pilotagem para os mototaxistas com o tema: “Projeto Mobilidade com Responsabilidade”.

Na terça-feira, 23/3, a Moto Honda da Amazônia realizará um curso de técnicas de pilotagem on-line, agora voltado para os agentes de trânsito da prefeitura.

Na quarta-feira, 24/3, os educadores e agentes do IMMU farão uma abordagem educativa na zona Leste da capital, com orientação de segurança e respeito no trânsito aos condutores do transporte Alternativo. Na ocasião, serão distribuídos kits contendo máscara, panfletos e uma mini cartilha com informações sobre a ética profissional, inclusão e respeito aos usuários do transporte coletivo. Outra ação será realizada nos terminais de ônibus 3, 4 e 5 pelos fiscais de transporte com distribuição de kits aos motoristas do sistema de transporte urbano.

Para o dia 25/3, quinta-feira, a Moto Honda da Amazônia realizará um curso de técnicas de pilotagem on-line voltado para os mototaxistas, com orientações dos educadores do IMMU.

Na sexta-feira, 26/3, equipes de educadores e agentes de trânsito realizarão, às 9h, a ação de travessia de pedestres na avenida Autaz Mirim, em frente ao shopping Grande Circular, rotatória do Eldorado (zona Centro-Sul), e na avenida Noel Nutels (zona Norte), em frente ao shopping Sumaúma, com distribuição de kits.

A programação inclui, no dia 27/3, sábado, uma panfletagem coordenada pelas associações de ciclistas de Manaus. A atividade tem o objetivo de informar a população sobre o uso da bicicleta como meio de transporte e o respeito para com a segurança do ciclista na via. A ação será realizada em três locais da cidade: no cruzamento das avenidas Constantino Nery com Pedro Teixeira (cruzamento da Arena da Amazônia), em frente à Igreja da Restauração (zona Centro-Oeste), na avenida Coronel Teixeira (zona Oeste) e na Cidade Nova (zona Norte), em frente ao semáforo da avenida Noel Nutels com a rua Curió.

A Semana Municipal de Trânsito foi criada para lembrar o acidente ocorrido na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul, em 2014, entre um caminhão e um microônibus, que resultou na morte de 16 pessoas. Por isso, para o encerramento da Semana, a Prefeitura de Manaus preparou um culto ecumênico em homenagem às vítimas de violência no trânsito, que será realizado no domingo, 28/3, às 9h, na avenida Djalma Batista, em frente à Universidade Paulista (Unip).

A Semana Municipal de Trânsito faz parte do calendário oficial do município de Manaus, que institui 28 de março como o Dia Municipal de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência no Trânsito, de acordo com a Lei Municipal número 1.861, de 6 de maio de 2014.