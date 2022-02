Prefeitura abre processos seletivos com 14 vagas para a FDT e Parque do Idoso

Os editais foram publicados na edição 5.289 do Diário Oficial do Município (DOM) nessa sexta-feira, 18/2, e dão início aos Processos Seletivos Simplificados (PSSs) para a contratação de 14 profissionais e formação de cadastro reserva para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, nas funções de Técnico-Enfermagem (4) e Analista-Enfermagem (2), e do Parque Municipal do Idoso (PMI), para analistas das áreas orientação desportiva (6), cultural (1) e musical (1).

Os processos acontecerão por meio de análise de currículos e demais modalidades. As inscrições serão realizadas no auditório do PMI, localizado na rua Rio Mar, nº 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças, dos dias 3 a 9 de março, em dois horários, das 8h às 11h e das 14h às 16h (somente em dias úteis). Não será cobrada taxa de inscrição.

Os candidatos deverão preencher os Formulários de Inscrição disponíveis no site da FDT (doutorthomas.manaus.am.gov.br) a partir desta segunda-feira, 21/2, às 7h, e entregar dentro do prazo, local e horário especificados no item. No ato da inscrição, os candidatos às vagas de enfermagem deverão apresentar os seguintes documentos: carteira de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), título de eleitor, comprovante de escolaridade (certificado/diploma) autenticado em cartório, comprovante de residência, certificado de curso completo de técnico de enfermagem/analista de enfermagem, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), originais e uma cópia.

Já os candidatos às vagas de analista desportivo, cultural e musical deverão apresentar, além do formulário de inscrição, Registro Geral (RG) e CPF originais e cópias, diploma de graduação de nível superior reconhecido pelo MEC ou certidão de conclusão do curso emitida pela Instituição formada original e cópia, histórico escolar da graduação emitido pela Instituição original e cópia, carteira do conselho de classe (para orientador desportivo), comprovante dos títulos original e cópia e comprovante de experiência (caso possua) original e cópia.

A presidente da comissão dos processos, Marineuda Braga, explicou que é importante ressaltar a necessidade de ler com atenção o edital correspondente à vaga desejada. “Todas as informações estão disponíveis nos dois editais, bem como alguns requisitos básicos para concorrer às vagas, além de especificar as respectivas cargas horárias, remunerações e gratificações mensais, auxílios transporte e alimentação”, disse.

A diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho, ressaltou que a necessidade de ampliar o quadro de funcionários é importante para a continuidade e excelência do atendimento que a instituição oferece hoje. “Além das necessidades do PMI, com a volta das atividades, que precisamos atender com as vagas disponíveis nos setores desportivo, musical e cultural, também estamos com 134 idosos residentes e 90% são de alta dependência, esses novos profissionais são de extrema importância para o núcleo da saúde justamente para oferecer a melhor qualidade de vida e todos os cuidados necessários a eles”, destacou.