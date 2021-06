Prefeitura abre ponto de vacinação contra a Covid-19 para pedestres

No primeiro dia de funcionamento, o novo ponto de vacinação contra a Covid-19, para pedestres, aberto pela Prefeitura de Manaus nesta quarta-feira, 23/6, no Centro de Convenções Vasco Vasques, recebeu a aprovação dos usuários que procuraram o local em busca da imunização. O ambiente, amplo e climatizado, com capacidade para acomodar até três mil pessoas sentadas, observando o distanciamento preconizado pelo Ministério da Saúde (MS), foi organizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em curto espaço de tempo.

A secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe, explicou que a decisão de oferecer um ponto apenas para pedestres foi em decorrência da grande demanda registrada na última terça-feira, 22, no sambódromo.

“Com o início da vacinação a partir de 34 anos, tivemos um aumento considerável na demanda e ontem (terça-feira) chegamos a vacinar mais de 16 mil pessoas em apenas seis pontos. Isso fez o prefeito David Almeida solicitar ao governador Wilson Lima a cessão desse espaço, para aumentar o acesso, numa decisão acertada pelo movimento observado no dia de hoje”, disse.

Segundo Shádia Fraxe, enquanto durarem os estoques das vacinas, os postos continuarão atendendo. “Estamos mantendo o ritmo da vacinação, marchando em direção de imunizar toda a população manauara. Essa é uma pressa do prefeito David Almeida. Queremos atingir toda a população vacinável no menor tempo possível, para conter essa doença. Para isso, dependemos da chegada de mais doses. O calendário é muito dinâmico e os cálculos são feitos para baixar as idades conforme o recebimento das doses”, informou.

A enfermeira Brena Cardoso ficou sabendo pelas redes sociais da Semsa sobre o funcionamento do novo ponto e se dirigiu ao local ainda pela manhã. “Eu procurei informações sobre a vacinação e vim me imunizar, para ficar protegida dessa doença. Fui muito bem atendida, em menos de dez minutos já estava com a primeira dose no braço. Toda a equipe está de parabéns. Que continuem fazendo esse trabalho porque estão ajudando a salvar vidas”, agradeceu.

Públicos

Nesta quinta-feira, 24/6, a Semsa segue vacinando as pessoas a partir de 34 anos; gestantes e puérperas; e trabalhadores das Forças Armadas e das Forças de Segurança e Salvamento (com nomes incluídos nas listas oficiais encaminhadas à Semsa).

Para ser vacinado, é preciso apresentar um documento de identificação (original e com foto), CPF e um comprovante de residência (original e cópia). Para os militares é exigida a identidade militar e o CPF. As gestantes, além da identidade e CPF, devem levar documento que comprove a gravidez (exame de sangue, ultrassonografia ou caderneta da estante) e para as puérperas (com até 45 dias de pós-parto), declaração de nascido vivo ou certidão de nascimento da criança.

Pontos de vacinação

A prefeitura tem seis pontos de atendimento para a primeira dose do imunizante da Pfizer/BioNTech e segunda dose da AstraZeneca/Oxford. A partir desta quinta-feira, o ponto da Escola de Enfermagem passa a operar temporariamente no Parque Municipal do Idoso. Em todos, o funcionamento é de segunda-feira a sábado, das 9h às 16h.

Endereços

Shopping Phelippe Daou (Avenida Camapuã, 2.939 – Cidade de Deus)

Ponto apenas para pedestres

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Rua Gandú, 119, Cidade Nova)

Ponto apenas para pedestres

Studio 5 Centro de Convenções (Avenida Rodrigo Otávio, 3.555, Distrito Industrial I)

Ponto apenas para pedestres

Clube do Trabalhador do Sesi/AM (avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1)

Para pedestre e drive-thru

Centro de Convenções – sambódromo (Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro)

Somente drive-thru

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (Avenida Constantino Nery, 5.001, Flores)

Ponto apenas para pedestres

Escola de Enfermagem (Rua Teresina, 495, Adrianópolis)

Ponto somente para a 2ª dose de CoronaVac

Para pedestres

*Com informações da assessoria