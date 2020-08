Prefeitura abre inscrições para vacinadores e registradores

A Prefeitura de Manaus abre nesta segunda-feira, 31/8, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado a contratação temporária de 210 vacinadores que irão atuar na Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2020, durante 45 dias. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e as inscrições podem ser realizadas por meio do site oficial da secretaria pelo do link https://pssemsa.manaus.am.gov.br/

Os vacinadores terão jornada de trabalho de 36 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de 7h30 às 13h30. A remuneração mensal será de R$ 1.045, incluindo parcela indenizatória de insalubridade, auxílios transporte e alimentação, além de salário família.

Entre as atribuições executadas pelos profissionais estão o transporte e a aplicação das doses de vacina em cães e gatos e preenchimento do Certificado da Vacina. A campanha está prevista para iniciar no mês de setembro.

O edital está disponível para consulta na edição 4.915, Diário Oficial do Município (DOM) . O interessado no PSS deve preencher o formulário informando os dados dos documentos e anexar os arquivos individualmente em formato PDF, tamanho 1MB no máximo, conforme o que consta no edital.

Requisitos

Os candidatos que desejam participar do PSS precisam possuir o Ensino Fundamental completo, cursos profissionalizantes, qualificação ou aperfeiçoamento na área de Zoonoses e experiência na função de vacinador e registrador.

Os critérios para pontuação serão definidos com base nas capacitações de qualificação do candidato e nas cargas horárias de cada especialização que deve ser superior a 8 horas conforme descrito no edital.

*Com informações da assessoria