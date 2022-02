Prefeitura abre escola na maior comunidade indígena de Manaus

A Prefeitura de Manaus abriu nesta quinta-feira (24), a escola municipal Santa Rosa 2, na comunidade Parque das Tribos, no Tarumã, para mais de 850 alunos.

O início das aulas presenciais no local foi possível após visita do secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, que seguiu a orientação do prefeito David Almeida, para agilizar a abertura do prédio, que tem capacidade para receber mais de 1,3 mil estudantes.

“Essa escola estava pronta e não era aberta. Determinamos, e, em 48 horas, ela está funcionando. É uma alegria muito grande ver essas crianças que estavam em casa sem atividade escolar, porque muitas delas não têm celular ou computador para receber aula remota, por isso o nosso esforço para fazer essa escola funcionar”, disse Pauderney Avelino.

De acordo com a gestora da unidade, Andréia Augusta, a abertura da escola era um forte clamor dos moradores do Parque das Tribos que almejavam dar uma educação de qualidade às crianças indígenas e não indígenas do Tarumã.

“A partir de agora, a escola está funcionando graças ao nosso prefeito, David Almeida, e ao secretário Pauderney Avelino, que atenderam nossos pedidos e solicitações da comunidade. Essa escola vai brilhar e ser uma das melhores”, afirmou.

A dona de casa Lenice Dias Campos, mãe dos alunos Miguel Lorenzo Ribeiro, 4, e Lívia Manuela Ribeiro, 6, comemorou o início das aulas presenciais para os filhos que, segundo ela, receberão um melhor amparo no processo de aprendizagem com a nova estrutura.

“A gente estava precisando muito, pois os nossos filhos eram os maiores prejudicados. Ano passado minha filha não estudou presencial e eu sou muito grata a Deus e a todos que fizeram essa volta à escola ser possível”, comentou.

A escola Santa Rosa 2 atenderá a educação infantil, primeiro e segundo períodos; ensino fundamental anos iniciais e finais. O prédio conta com 24 salas de aula, refeitório, cozinha, banheiros, salas administrativas e quadra de esportes. A unidade também será equipada com um Centro de Tecnologias Educacionais (CTE), com computadores novos para atividades variadas.

