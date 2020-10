Prefeito participa de solenidade de posse de novos Promotores de Justiça do MPAM

O prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, participou nesta sexta-feira, 30/10, de forma virtual, da solenidade de posse dos novos Promotores de Justiça Substitutos, do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM). Ao todo, nove novos membros passam a ingressar, em estágio probatório, no grau inicial da carreira de Promotor de Justiça.

Os novos promotores são: Otávio Machado de Alencar; Vítor Rafael de Morais Honorato; Rafael Augusto Del Castilo da Fonseca; Ricardo Mitoso Nogueira Borges; Thiago de Melo Roberto Freire; Eduardo Gabriel; Danielly Christini Samartin Gouveia de Andrade; Marcelo Bitarães de Souza Barros; e Daniel Rocha de Oliveira.

“Fico honrado, como prefeito de Manaus, em participar de um momento especial para a vida desses profissionais. O cargo de Promotor de Justiça tem um grau de importância muito alto, que exige uma responsabilidade muito grande de cada um que assume a nova função. Desejo sucesso a todos e que tenham uma brilhante carreira promovendo a Justiça de forma digna no nosso Estado”, disse o prefeito Artur Virgílio Neto.

Os recém-empossados exercem suas atribuições, pelo período de dois anos, em promotorias de Justiça que funcionam junto a comarcas de Entrância Inicial. Eles são submetidos ao estágio de adaptação, sob orientação de promotores da capital e supervisão da Corregedoria-Geral em diversas áreas de atuação do Ministério Público.