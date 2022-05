Prefeito e governador vistoriam obras de recapeamento das ruas da capital

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado do governador do Amazonas, Wilson Lima, vistoriou, hoje (2), o serviço de recomposição asfáltica da travessa 7, localizada no bairro Alvorada 1, zona Centro-Oeste, realizado pela Prefeitura de Manaus, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). A ação faz parte do programa “Asfalta Manaus”, que irá beneficiar 10 mil ruas da capital com novo asfalto, em 2022.

Para o chefe do Executivo municipal, os serviços seguem em ritmo acelerado com 31 frentes de trabalho, e que diariamente estará acompanhando os recapeamentos em todas as zonas geográficas da capital.

“Estamos dando ordem de serviço de recapeamento nesses bairros que já tem asfalto, porque aqui já tem uma base e com a chuva diminuindo e 31 frentes de obras, conseguiremos avançar muito na infraestrutura da cidade. Aqueles bairros que não receberam asfalto ainda, vamos trabalhar a base primeiro. Essas ruas secundárias que há mais de uma década não recebiam recapeamento, agora vão ter uma outra realidade. Com a chuva diminuindo, nós vamos adentrar todas as ruas da cidade de Manaus. Nossa intenção é chegar em todas, e até dezembro nós queremos concluir a primeira etapa das 10 mil ruas e assim dotar Manaus de uma das melhores infraestruturas viárias do Brasil”, ressaltou o prefeito David Almeida.

A travessa 7, localizada no bairro Alvorada 1, é a primeira a receber as obras. Na sequência, mais vias do bairro serão contempladas. A rua Borba, no bairro Nova Conquista, também receberá novo asfalto. Durante a semana, os demais bairros como o Coroado, Alvoradas 1, 2 e 3, Centro, Nossa Senhora das Graças, Santa Etelvina e Nova Cidade receberão obras intensificadas.

“Depois de mais de 20 anos que o bairro Alvorada só via asfalto nas suas vias principais, hoje tem o prefeito e o governador atuando de forma direta. Estamos do lado da comunidade e das pessoas que mais precisam. Todas as empresas terceirizadas serão fiscalizadas pelos engenheiros da Seminf, como determinou o prefeito David Almeida”, destacou o titular da Seminf, Renato Júnior.

Mais de 500 máquinas, um efetivo de 600 servidores, além de toneladas de massa asfáltica serão empregados na execução das obras. As equipes irão trabalhar com a fresagem das vias, retirando o asfalto desgastado, aplainando as vias e aplicando o novo asfalto.

No bairro Nova Cidade, mais de 230 ruas serão totalmente recapeadas; já no Alvorada 1, 2 e 3, mais de 250 vias serão atendidas, enquanto no Santa Etelvina, 130 ruas serão contempladas. Essas 610 ruas são referentes apenas ao início dos trabalhos, pois a meta são 10 mil vias totalmente recapeadas.

“Estamos entrando nas áreas mais difíceis e eu gostaria de reforçar esse compromisso que temos com a cidade de Manaus e com o Estado do Amazonas como um todo. No final das contas isso vai beneficiar a quem mais precisa. Quando a prefeitura e o Estado se unem, isso aqui é o resultado. Estamos neste convênio trazendo respeito e dignidade às pessoas”, finalizou o governador Wilson Lima.

Os bairros Planalto, Alvorada, Centro, Coroado e Nova Conquista serão os primeiros a ser beneficiados, a partir de hoje (2), pelo programa “Asfalta Manaus”, que teve a ordem de serviço assinada, na última quinta-feira (28), pelo prefeito David Almeida, e o governador do Amazonas, Wilson Lima.

Com informações da Semcom