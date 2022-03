Prefeito determina reforma do mercado municipal Carneiro da Mota

Como parte do programa de crescimento econômico e social “Mais Manaus”, que prevê a reforma e construção de feiras e mercados na cidade, o prefeito de Manaus, David Almeida, assinou nesta quarta-feira, 23/3, a ordem de serviço para o início das obras de recuperação do mercado municipal Carneiro da Mota, no bairro Morro da Liberdade, zona Sul da cidade.

A obra é fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Alberto Neto, no valor de R$ 839,9 mil.

“Eu não me conformo com menos que o melhor para nossa cidade, vamos transformar esse local em um lugar de atração para os permissionários e para a população. Estamos transformando os mercados e feiras da nossa cidade, vamos reformar 35 unidades de mercados e feiras, além de construir novos espaços. Com essa reforma, queremos ampliar essa estrutura com a construção de mais boxes, e assim oferecer uma melhor condição de trabalho aos permissionários e melhor condição de consumo para a população. Nós estamos cuidando de todas as zonas da cidade”, destacou o prefeito.

O espaço, que é administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), vai receber serviços de pintura externa e interna, troca de forro, revisão geral das instalações elétricas, reforma da cobertura frontal e lateral, construção de novas rampas de acesso, reforma geral dos banheiros, recuperação da fachada total no local e ampliação dos boxes.

“É um momento de realização para todos, isso também é fruto de uma emenda do deputado Alberto Neto, que teve um olhar sensível para esta importante feira de um importante bairro. Os serviços serão realizados por etapas, sem prejudicar o trabalho dos nossos permissionários”, enfatizou o titular da Semacc, Renato Júnior.

O deputado federal capitão Alberto Neto destacou que os recursos destinados têm o objetivo de contribuir com a reforma das estruturas do mercado para melhor atender a população.

“O mercado municipal Carneiro Mota, no bairro do Morro da Liberdade, é o primeiro mercado que está sendo beneficiado com o recurso que destinei para a Prefeitura de Manaus, para realizar o trabalho de revitalização de feiras e mercados. Além deste mercado, teremos outros sendo revitalizados através das minhas emendas. Promessa que fiz durante a campanha e hoje está sendo cumprida”, enfatizou o deputado.

Há 21 anos sem receber reforma, o mercado atende ao público em atividades diversas, como lanche, bazar, estivas, confecções, assistência técnica, entre outras, gerando cerca de 80 empregos diretos e indiretos. Para os permissionários, esse momento era aguardado.

“A gente existe, esse olhar para o nosso bairro é essencial, esse mercado é muito importante para a nossa comunidade, para nossos trabalhadores, para todos os moradores daqui. Essa reforma vai nos ajudar muito, estávamos ansiosos por esse momento”, finalizou a permissionária Leninha Miller, 60 anos.

O mercado municipal Carneiro da Mota foi inaugurado em maio de 1967, pelo então prefeito Paulo Pinto Nery. Possui 505,71 metros quadrados de área construída e faz parte das 35 feiras e mercados que vão ser reformadas este ano pela Prefeitura de Manaus.