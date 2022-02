Prefeito destaca importância do programa ‘Mais Distrito’ em reunião do CAS

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, nesta quinta-feira, 24/2, da 302ª reunião ordinária do Conselho Administrativo (CAS) da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), na sede da autarquia federal, localizada no Distrito Industrial, zona Sul, onde destacou a importância do programa da prefeitura em parceria com o órgão, o “Mais Distrito”, para o desenvolvimento da cidade e incentivo ao turismo.

“Nosso objetivo é fomentar mais negócios, oportunidades, sustentabilidade, e faremos isso mudando o eixo turístico da cidade. Nossa ideia é trazer de volta as famílias e os turistas para o calçadão da Suframa. Precisamos nos unir pelo bem do modelo e por sua continuidade, pois é ele quem mantém nossa floresta de pé”, explicou o prefeito David.

O evento fez parte da comemoração dos 55 anos da Suframa e do modelo Zona Franca de Manaus e teve o objetivo de avaliar uma pauta de 41 projetos industriais e de serviços cujos investimentos totalizam mais de R$ 2,3 bilhões (US$ 435,8 milhões) e preveem a geração de 2.373 empregos.

Na ocasião, o prefeito também destacou as parcerias firmadas com a Suframa, desde o início de sua gestão, que resultaram na reconstrução de 50 quilômetros de ruas do Distrito Industrial e a revitalização das principais rotatórias das vias.

“O maior programa de preservação ambiental da história do mundo é o modelo Zona Franca de Manaus. Nós somos exemplo para o Brasil e para o mundo de como se preserva. Manaus ocupa a 6ª economia do país e tendo a zona franca como propulsora e fonte indutora de negócios e faturamento. Estamos completando 55 anos desse modelo de desenvolvimento e avançamos muito. Manaus é uma cidade de primeiro mundo, da porta da fábrica para dentro, e agora nós queremos uma nova realidade. As ruas do distrito estão como nunca estiveram antes, e vamos avançar cada vez mais”, destacou o chefe do executivo municipal.

Mais Distrito

O evento contou com um estande da prefeitura, apresentando o programa “Mais Distrito”, um conceito de desenvolvimento urbano, humano, social e sustentável com foco em três tempos envolvendo a Prefeitura de Manaus e o Distrito Industrial.

O programa prevê uma série de intervenções, projetadas arquitetonicamente, com o objetivo de transformar o Distrito Industrial e o seu entorno, com o Truck Park BR-319; a praça e o Museu da Indústria; a arena de Robótica; e a reurbanização do bairro, incluindo um parque linear temático, viabilizando o desenvolvimento do turismo, cultura, tecnologia, sustentabilidade e negócios.

O superintendente da Suframa, coronel Algacir Polsin destacou as parcerias com a prefeitura que resultam em melhorias para o Distrito Industrial.

“As pessoas veem a diferença de como era o Distrito. Com essas ações de revitalização, asfalto, paisagismo, nós temos orgulho de trazer as pessoas até o Distrito. A prefeitura apresentou uma ideia bastante elaborada e ampliada, evoluindo para a preservação da nossa história, por meio de um Museu da Indústria”, frisou o general.

*Com assessoria