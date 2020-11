Prefeito de Tonantins é preso em flagrante suspeito de compra de votos

A Polícia Civil prendeu, na noite de sábado, 14, o prefeito de Tonantins (a 863 quilômetros de Manaus), Lázaro Martins, mais conhecido como Curica (Progressista), e a filha do outro candidato a prefeito do município Francisco Sales (Republicanos), Karina Souza de Oliveira, ambos por suspeita de compra de votos. Segundo informação do Amazonas Atual.

De acordo com o MP-AM (Ministério Público do Amazonas), a prisão de Curica ocorreu na casa dele, em uma inspeção de rotina da Justiça Eleitoral para verificar se a lei seca estava sendo cumprida na cidade. No local, policiais civis apreenderam dinheiro em espécie, armas, aparelhos celulares e outros objetos.

O promotor Flávio Mota, da 47ª Zona Eleitoral, afirmou que a fiscalização identificou movimentação de pessoas na casa do prefeito. “Quando passamos pela frente da casa do prefeito, nos chamou atenção uma grande movimentação de pessoas. Foi quando o juiz resolveu entrar pra averiguar e nos deparamos com esse quadro” disse Mota.

De acordo com documento ao qual a reportagem teve acesso, a prisão de Curica ocorreu por volta de 23h50. O prefeito teve o auto de prisão lavrado, pagou fiança de R$ 3 mil e foi liberado, mas vai responder a inquérito por suspeita de compra de votos.

Karina Souza de Oliveira também foi solta após pagar fiança. Ela será investigada por prática de compra de votos.

Segundo o MP, com a filha do candidato foram encontrados R$ 500 em notas de R$ 10, todas novas. Com o prefeito Curica foram apreendidos R$ 1.800,00 em notas de R$ 100 e R$ 50.