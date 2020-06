Nesta quarta-feira (10/06), o prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, agradeceu ─ via redes sociais ─ o apoio do Grupo Samel e Instituto Transire, através do Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, nesse período de pandemia na capital amazonense.

Confira abaixo o agradecimento: