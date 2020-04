Prefeito de Eirunepé testa positivo para Covid-19

O prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso (DEM), é o primeiro caso positivo para coronavírus no município, distante a 1.160 quilômetros de Manaus. Até a tarde desta segunda-feira, 20, quando a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) divulgou o boletim epidemiológico diário da Covid-19, a cidade ainda não aparecia na estatística. A informação de que está com o vírus foi confirmada pelo gestor no início desta noite, segundo sua assessoria de imprensa.

De acordo com Raylan, na última semana chegou a apresentar alguns dos sintomas da doença, realizando o teste rápido na última sexta-feira, 17. Ele ainda irá realizar o exame de contraprova para confirmar o resultado.

Apesar do resultado, o prefeito garantiu que passa bem, que os sintomas são leves, mas que ele se encontra em isolamento em Manaus.

Por O Poder