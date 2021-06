Prefeito David Almeida decreta ponto facultativo na sexta-feira

O prefeito de Manaus, David Almeida, decretou ponto facultativo na sexta-feira, 4, dia após o feriado religioso de Corpus Christi, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, conforme publicação no Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira, 1º. Entretanto, os serviços essenciais do município estão garantidos à população nos próximos dias.

Comércio

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa que, no feriado, as galerias populares Espírito Santo e Remédios, no Centro, e o shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, zona Leste, funcionam somente das 8h às 15h.

O mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, estará aberto para as compras das 6h às 12h. Já as quatro feiras abastecedoras da capital: Manaus Moderna e da Banana, no Centro; Panair, em Educandos, e do Produtor, no Jorge Teixeira, receberão o público de 4h às 17h. Na sexta-feira e no sábado, o funcionamento é normal para todos.

No domingo, o Mercadão fecha às 12h. A galeria Espírito Santo abre de 8h às 13h e a galeria dos Remédios e shopping Phelippe Daou não funcionam.

Saúde

A prefeitura montou um esquema especial de serviços de saúde que irão funcionar durante o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 3/6, seguido de ponto facultativo na sexta-feira, sábado e domingo, 4, 5 e 6/6. Além dos essenciais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), como a maternidade Moura Tapajóz e o Samu 192 Manaus, que operam em sistema de plantão, haverá atendimento em unidades de saúde e vacinação contra a Covid-19.

Para assegurar o cumprimento do cronograma de vacinação contra a Covid-19, oito postos de vacinação estarão funcionando na quinta e sexta-feira e no sábado, das 9h às 16h: Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova; Universidade Paulista (Unip), no Parque 10; Centro Cultural Povos da Amazônia, na bola da Suframa; pátio do supermercado Coema, na avenida Torquato Tapajós; Clube do Trabalhador do Sesi, no Aleixo; Balneário do Sesc, no Planalto; Centro de Convenções de Manaus (sambódromo), no Dom Pedro; e Escola de Enfermagem.

A clínica da família Carmen Nicolau estará aberta todos os dias, de quinta-feira a domingo, para atendimento das 8h às 18h.

A referência do programa de profilaxia da raiva humana na quinta e sexta-feira será a UBS Morro da Liberdade. No sábado e domingo, esse atendimento será feito na UBS Dr. José Rayol, na avenida Constantino Nery, sempre das 8h às 12h.

Na sexta-feira, 4, farão atendimentos de demanda livre as Unidades Básicas de Saúde Morro da Liberdade, na zona Sul; a Gebes Medeiros, na zona Leste; e a Deodato de Miranda Leão, na zona Oeste da cidade.

No sábado, 5, as dez UBSs de horário ampliado funcionarão das 8h às 12h, também para atendimento à livre demanda.

UBSs de horário ampliado

1. UBS José Rayol dos Santos;

2. UBS Morro da Liberdade;

3. UBS Deodato de Miranda Leão;

4. UBS Leonor de Freitas;

5. UBS José Amazonas Palhano;

6. UBS Balbina Mestrinho;

7. UBS Sálvio Belota;

8. UBS Áugias Gadelha;

9. UBS Leonor Brilhante;

10. UBS Alfredo Campos.

Os endereços podem ser consultados no site da Semsa (https://semsa.manaus.am.gov.br/).

Parques municipais

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) informa que os Parques Municipais Lagoa do Japiim (Bairro Japiim, zona Sul) e Mindu (bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul) estarão de portões abertos neste feriado de Corpus Christi. O Mindu funcionará de 6h às 17h, já o Lagoa do Japiim, das 6h às 18h.

Além de poder praticar atividades físicas como caminhadas e corridas, os frequentadores poderão retirar mudas de plantas, que estão sendo doadas nesses locais por conta do “Junho Verde”, campanha que tem uma programação especial voltada para o Mês do Meio Ambiente, comemorado em junho.

Limpeza pública

Os serviços da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) seguem normalmente a programação no ponto facultativo de quinta-feira. As atividades de coleta domiciliar, capina, varrição, limpeza de igarapés e mutirão acontecem em esquema de plantão.

No feriado, os serviços cumprem pausa e funcionam em expediente de plantão, com varrição nas principais avenidas e Centro, além de coleta.

*Com informações da assessoria