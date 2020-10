Prefeito anuncia antecipação do salário de outubro em comemoração ao ‘Dia do Servidor’

Os servidores municipais receberão o salário de outubro antecipado, entre segunda-feira, 26, e quarta, 28, no Dia do Servidor Público. O anúncio foi realizado pelo prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, nesta quinta-feira, 22, durante visita às obras do complexo viário Professora Isabel Victoria, em fase final de construção na entrada do conjunto Manoa, zona Norte.

“Os nossos servidores recebem, rigorosamente, ao final do mês, mas estou antecipando para que comemorem o Dia do Servidor, em 28 de outubro, com o salário já na conta. Essa é mais uma demonstração de respeito que a nossa gestão tem por aqueles que vestem a camisa e se doam por Manaus”, destacou Arthur Neto.

A antecipação dos proventos para os quase 40 mil servidores, ativos e inativos da Prefeitura de Manaus, cadastrados juntos à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), injetará mais de R$ 128 milhões na economia local, segundo a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef).

O prefeito Artur afirmou ainda que a premiada gestão fiscal do município garantiu que os servidores recebessem em dia desde o início da gestão. “A verdade é que nós corrigimos as deficiências financeiras de Manaus e a situação de falência da Previdência e demos garantias aos servidores de que eles podem receber como recebem em dia e até antecipado, como neste mês”, finalizou Arthur.

