Prefeito anuncia antecipação do salário de janeiro dos servidores municipais

O prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, anunciou a antecipação salarial de janeiro de 2020 dos quase 34 mil servidores públicos municipais. Aproximadamente, R$ 156 milhões serão pagos a partir do dia 23/1. O anúncio foi feito durante solenidade de pagamento dos primeiros ganhadores da campanha “Nota Premiada Manaus” nesta quarta-feira, 15/1.

“Para mim, é uma alegria poder dar essa notícia. Terminamos o ano de 2019 muito bem e estamos começando 2020 melhor ainda. Nossa gestão é um exemplo fiscal para o país. Temos os recursos em caixa para pagar esses salários. Então, estamos honrando um compromisso e demonstrando que temos condições financeiras e administrativas para isso”, declarou o prefeito Artur.

A decisão considera os gastos típicos dos servidores municipais neste início de ano, como matrículas e materiais escolares, pagamento de impostos, além do distanciamento entre o último salário recebido, antecipado para antes do Natal. A viabilidade do adiantamento salarial também demonstra a boa saúde fiscal do município.

Conforme o calendário definido para 2020, pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), o depósito do salário do mês estava programado para acontecer entre os dias 29 e 31. O pagamento segue uma ordem na qual os primeiros a receberem serão os pensionistas, logo após, os servidores das secretarias municipais de Educação (Semed), de Saúde (Semsa) e demais secretarias.

“Vamos pagar nos dias 23 e 24. Então, o prefeito Arthur sabendo que os servidores têm muitos compromissos financeiros em janeiro, principalmente, por estarmos completando mais de 30 dias do último pagamento, antecipamos e a prefeitura tem condições para isso”, disse o secretário da Semef, Lourival Praia.

O calendário completo está disponível no portal da prefeitura.