Prefeito anuncia antecipação da primeira parcela do 13º para servidores da saúde, assistência e limpeza

Servidores das secretarias municipais de Saúde (Semsa), Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Limpeza Urbana (Semulsp) receberão a primeira parcela do 13º salário nesta sexta-feira, 15/5. O anúncio foi feito pelo prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, que considera a atuação dos profissionais como categorias na linha de frente no enfrentamento à Covid-19 na capital.

“São profissionais que atuam, diariamente, na linha de frente do combate ao novo coronavírus e que, sem dúvidas, merecem nossos cuidados. Serão quase R$ 23 milhões injetados na nossa economia e que, acima de tudo, darão um estímulo a mais a esses guerreiros, para que sigam no seu nobre ofício”, disse o prefeito.

Ao todo, serão investidos R$ 22,3 milhões contemplando, aproximadamente, 11 mil servidores das três secretarias. “É uma notícia que considero boa para mercadinhos, supermercados, para manter empregos, ou seja, estamos adiantando a primeira metade do pagamento do 13º dessa turma que tem sido muito correta nessa hora de riscos e de combate ao novo coronavírus”, reforçou Artur Neto.

O prefeito anunciou, ainda, que as demais categorias devem receber a primeira metade do 13º salário em meados de junho. “Em março, quando começava a se a falar sobre a Covid-19, liberei a primeira parcela do 13º a aposentados e pensionistas, para que eles se preparassem para esse momento. Foram R$ 10,7 milhões naquele momento, que se somam com esses quase R$ 23 milhões agora, totalizando mais de R$ 33 milhões que movimentam a economia da nossa terra”, finalizou.