Prédio do Tribunal de Justiça pega fogo em Fortaleza

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. IMAGEM: Reprodução

A sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza, amanheceu nesta segunda-feira (6) sob chamas. O fogo começou às 4h no setor de almoxarifado, que possui maior potencial inflamável, e se espalhou por três andares na área administrativa.

Segundo o órgão, “dois policiais que faziam a segurança do prédio ficaram levemente feridos, com pequenas escoriações”.

Imagens enviadas ao Diário do Nordeste mostram uma intensa fumaça escura que se formou no entorno do prédio.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), cerca de 60 bombeiros utilizam cinco caminhões Auto Bombas Tanques e Salvamento (ABTS), três guarnições de busca e salvamento, duas ambulâncias de atendimento pré-hospitalar e um caminhão pipa.

Além disso, a escada mecânica Magirus M42L-AS, que possui cinco lances de escada, também auxlia os trabalhos da corporação.

“Criou maiores proporções porque é um ambiente que possui material combustível, papel, madeira, móveis, o que facilita a propagação do incêndio e ele logo tomou grandes proporções”, afirmou o coronel do Corpo de Bombeiros Ronaldo Araújo.

Ainda conforme o coronel, o fogo atingiu três andares do prédio, mas o resgate “conseguiu controlar o incêndio na ala esquerda, impedindo a propagação nessa área”.

“As chamas atingiram dois andares do prédio, mas da ala da recepção para a ala direita, conseguimos confinar o incêndio para que ele ficasse só em uma região. Graças a Deus nenhum registro de feridos. No momento, as chamas estão sob o controle”, reforçou.

A Perícia Forense irá apontar as causas do incêndio após produção de laudo técnico.

Sem prejuízo material

O governador Camilo Santana e a presidente do TJCE, Naílde Pinheiro, além de outros gestores da Corte, acompanharam o trabalho do Corpo de Bombeiros ao lado dos secretários da Segurança, Sandro Caron, e da Casa Civil, Chagas Vieira.

Camilo esclareceu que o incêndio não comprometeu a integridade dos processos arquivados no órgão. “Não houve prejuízo processual porque todos os processos hoje estão digitalizados”, frisou o gestor.

Ainda em nota, o TJCE reiterou essa informação. “Não há processos físicos no local atingido. Em virtude de investimentos em tecnologia na justiça cearense, praticamente 100 % dos processos estão digitalizados e preservados”.

O governador informou que o Centro de Eventos do Ceará está à disposição para acomodar de forma provisória o funcionamento do TJCE, mas que esta decisão será tomada após o término do trabalho dos bombeiros.

Por meio de nota, a Defensoria Pública Geral do Ceará (DPCE) lamentou o incêndio e se solidarizou com membros, servidores, estagiários e colaboradores da instituição.

“A Defensoria reafirma a parceria profícua com o TJCE e o seu apoio irrestrito para preservação da história, da memória e da função primordial do Tribunal ao Estado Democrático de Direito”. (DIÁRIO DO NORDESTE)