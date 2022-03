Prédio da Aleam ganha iluminação especial em alusão ao “Março Lilás”

O prédio principal da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) ganhou, nesta sexta-feira (11), iluminação lilás, em alusão à campanha Março Lilás.

A atividade faz parte da programação do Mês da Mulher, realizada pela Comissão da Mulher, da Família e do Idoso, presidida pela deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB).

O Março Lilás tem como objetivo alertar para conscientização e combate ao câncer de colo uterino.

As mulheres têm que ser conscientizadas, de acordo com Therezinha Ruiz, sobre a importância de fazer o exame de prevenção ao câncer de colo uterino, conhecido como Papanicolau.

“O Março Lilás é um movimento anual, dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção e combate ao câncer de colo do útero. A chamada é para que todas as mulheres tenham a consciência para realizar os exames preventivos e estarem sempre alertas aos sinais e sintomas”, enfatizou. “Porque nossa saúde sempre será prioridade”, concluiu.

Números

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), para cada ano do triênio 2020/2022, a previsão é de que sejam diagnosticados 16.590 novos casos de câncer de colo do útero no Brasil, com um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres, ocupando a terceira posição.

Com informações da Diretoria de Comunicação da Aleam