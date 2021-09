Preço do gás já chega a R$ 135; veja quanto custa em cada estado

O preço máximo do gás de cozinha chegou a R$ 135 na Região Centro-Oeste do país. Segundo levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), é o valor mais alta até agora registrado, com um um aumento de 3,8% na semana entre 5 e 11 de setembro.

O botijão de 13 kg de GLP (gás liquefeito de petróleo), usado para cozinhar, varia até R$ 40. O Mato Grosso é o estado que atingiu o valor mais alto, enquanto que Sergipe, o mais baixo, R$ 95.

Os recorrentes reajustes promovidos pela Petrobrás em suas refinarias, onde o gás é produzido, empurraram os preços para cima em todo o Brasil. O preço médio no país também subiu, passando de R$ 93,61 para R$ 96,89, um aumento de 3,5%, em relação à semana de 29 de agosto a 4 de setembro.

A Petrobras elevou o preço do GLP em 6% em meados de junho, o primeiro aumento da gestão do general Joaquim Silva e Luna na estatal, e depois mais 6% em julho.

Centro-Oeste

Distrito Federal – 114,99

Mato Grosso – 135,00

Goias – 117,00

Mato Grosso do Sul – 105,00

Nordeste

Ceará – 110,00

Rio Grande do Norte – 110,00

Sergipe – 95,00

Bahia – 110,00

Pernambuco – 105,00

Alagoas – 96,00

Paraíba – 110,00

Piauí – 115,00

Maranhão – 95,00

Norte

Amapá – 117,00

Pará – 120,00

Roraima – 115,00

Rondônia – 121,00

Acre – 120,00

Amazonas – 115,00

Tocantins – 115,00

Sudeste

Minas Gerais – 120,00

Espirito Santo – 110,00

Rio de Janeiro – 105,00

Sao Paulo – 120,00

Sul

Santa Catarina – 120,00

Paraná – 125,00

Rio Grande do Sul – 125,00