‘Precisava dar minha contribuição à Manaus, por isto decidi me candidatar novamente’, diz Amazonino ao Blog da Floresta

Decano da política amazonense e atualmente líder nas pesquisas de intenção de votos na disputa pela Prefeitura de Manaus, que o colocam como candidato certo no segundo turno, Amazonino Mendes, candidato na eleição majoritária pelo Partido Podemos, é o último entrevistado da rodada de entrevista das Eleições Municipais 2020, do Blog da Floresta, nesta quinta-feira (12).

Aos 80 anos de idade, ele que já foi quatro vezes governador do Amazonas e ocupou a cadeira de prefeito por três vezes, sendo a última vez entre os anos de 2009 à 2013, afirma que o que o motivou a se candidatar ao pleito deste ano, foi “a situação que se encontrava a cidade de Manaus, em pleno pico da pandemia do Covid-19”.

“Entendi que precisava dar a minha contribuição, ajudar a construir uma cidade melhor e mais humana. Tenho experiência, projetos, ideias e estou acompanhando tudo o que acontece no mundo e aqui no nosso estado. Me sinto preparado”, disse Amazonino.

Em entrevista exclusiva ao Blog da Floresta, o decano apresentou suas propostas de projetos para Manaus, caso seja eleito. Confira!

O que Amazonino fará de diferente, se eleito?

Amazonino Mendes – São novos desafios a serem enfrentados e estou pronto para isso. Manaus, segundo o IBGE, foi o município que mais cresceu em 2020, com mais 36.817 pessoas. A população da capital amazonense cresceu 25,5% nos últimos 10 anos, saindo de 1,73 milhão de habitantes em 2009, para cerca de 2,2 milhões em 2020. São desafios, portanto, em todas as áreas, da mobilidade urbana à saúde, à educação e outros setores. Já fiz muita coisa, mas tem muito a ser feito.

Atualmente, Manaus e o mundo todo passam pela pandemia do covid-19. se eleito, como o senhor pretende lidar com a atual situação deste vírus na capital?

AM – Com relação à pandemia de Covid-19, já temos o planejamento preparado para ser executado, caso seja eleito. Vamos aumentar o número de Unidades de Saúde Preferenciais para atendimento de Covid-19, saindo de 18, número atual, para 30, com horário de funcionamento estendido ao período noturno e aos sábados. Nessas 30 unidades serão oferecidos testes rápidos de RT-PCR. E em todas as unidades de saúde do município será disponibilizado o teste rápido para coronavírus. Outra preocupação nossa e que já está sendo formatada é a garantia de vacinação contra Covid-19 a toda a população, assim que for liberada pela Anvisa. Já estamos, desde agora, discutindo a possibilidade de formação de recursos para que a população não fique desassistida.

Lockdown faz parte dos seus planos, caso os números voltem a crescer na capital?

AM – Todas as decisões serão tomadas sempre ouvindo o que dizem os especialistas, o conhecimento científico, e conversando com os setores econômicos da cidade. O cenário ideal – e essa é a nossa expectativa – é que a vacina já esteja disponível no mercado e a gente possa, então, organizar o processo de imunização da população, montando as estratégias para alcançar a meta necessária e assim poder trabalhar, tocar a vida com mais tranquilidade.

A cidade de Manaus sofre diariamente com a situação do transporte público, onde empresários tomam conta deste setor e a população sofre com ônibus sucateados, que constantemente são danificados. Qual a sua proposta para solucionar este problema?

AM – Vamos reestruturar as rotas do transporte público, ampliar e modernizar a frota. Vamos, também, instalar painéis eletrônicos nas paradas, mostrando o tempo para a chegada dos ônibus e empregar tecnologia no controle e gestão da frota e no cumprimento das metas pelas empresas. Além disso, disponibilizar o aparato de segurança necessário nas paradas e nos ônibus. Vamos promover o patrulhamento reforçado pela Guarda Metropolitana e colocar iluminação adequada nas paradas, para que as pessoas possam aguardar o transporte com tranquilidade, inclusive durante a madrugada.

Como o senhor pretende melhorar a infraestrutura da cidade?

AM – A infraestrutura abrange várias áreas, mas vou aqui focar numa parte importante do meu plano que é o planejamento urbano, como forma de ajudar a resolver as questões relacionadas à mobilidade. Pretendo realizar um amplo estudo para que possa adotar o projeto mais adequado para Manaus, prevendo a construção de viadutos e novos complexos viários em áreas estratégicas da cidade. Outro projeto, que parece simples, mas é importante para dar uma nova cara à cidade, é a implantação de um programa para recuperação e construção de calçadas.

Quais as suas propostas a educação municipal?

AM – Educação é minha paixão. Na Prefeitura, quero priorizar a construção de Escolas de Tempo Integral, com alimentação para os alunos e prática de esportes, de forma que mães e pais possam trabalhar com tranquilidade, deixando seus filhos em segurança. Também vou criar o Programa Bolsa Infantil, ampliando a oferta de atendimento em creche para as famílias em vulnerabilidade social, por meio de convênios com instituições e entidades.

De que forma, o senhor, se eleito, trabalhará na pasta de turismo da cidade de Manaus?

AM – Nossa ideia é atrair visitantes para a cidade, assim como investimentos e ampliar as oportunidades de trabalho e geração de renda por meio do turismo. As propostas incluem a organização de grandes eventos e feiras internacionais em Manaus. Vamos também requalificar o centro histórico e outros espaços turísticos da cidade.

Como a Guarda Municipal poderá ser uma aliada da segurança da capital e quais investimentos o senhor tem para esta pasta?

AM – Embora a Segurança Pública seja responsabilidade do Governo do Estado, a Prefeitura irá contribuir, efetivamente, atuando em especial nos espaços públicos – praças, parques, escolas, Unidades Básicas de Saúde, paradas de ônibus, entre outros –, para que a população possa trabalhar e ter o seu lazer, com tranquilidade.

A atuação se dará com a presença da Guarda Metropolitana e o uso de tecnologias e de câmeras para monitoramento dos espaços e com intervenções urbanas em áreas estratégicas, para inibir a criminalidade. Minha intenção, se for eleito, é realizar concurso público para contratação de mais profissionais para a Guarda Metropolitana, além de aquisição de equipamentos e capacitação da equipe.

Mensagem para os eleitores

AM – Eu só tenho a agradecer pela confiança dos eleitores, demonstrada nas pesquisas de intenção de votos. As pessoas me mantiveram sempre na liderança e isso, de forma muito humilde mesmo, traz um reconforto, uma sensação de que o trabalho realizado até agora tem a aprovação das pessoas. Todos me conhecem, sabem da minha capacidade, sabem que eu entro de cabeça numa administração, que sou realizador e só posso dizer que vou fazer, vou construir, quero melhorar a cidade e garantir um tratamento mais humano e digno às pessoas, nas unidades de saúde, nas escolas, nos ônibus e em todo local onde a Prefeitura estiver presente.