Pré-inscrições para o curso de Cuidador de Idoso iniciam em 2/5

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT), em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) – vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) – dará início às pré-inscrições para o curso de Cuidador de Idoso “Cuidadoso”, no período de 2 a 3/5, ou até o preenchimento da quantidade de vagas para o Processo Seletivo Simplificado (PSS). A pré-inscrição acontecerá pelo site da FDT, no endereço doutorthomas.manaus.am.gov.br, a partir das 9h, onde o candidato deverá preencher os dados solicitados e, em seguida, imprimir o comprovante.

Serão oferecidas 120 vagas para o “Cuidadoso”, distribuídas em três turmas de 40 alunos cada. As aulas acontecerão na galeria dos Remédios, localizada na rua Miranda Leão, Centro, e as turmas serão divididas em: 3/2022 no turno matutino, das 8h às 12h, 4/2022 no turno vespertino das 13h às 17h, e turma 5/2022 também no turno matutino, das 8h às 12h.

Após a pré-inscrição, os candidatos que constarem na relação deverão comparecer ao parque municipal do Idoso, localizado na rua Rio Mar, 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, nos dias 5 e 6/5, nos horários das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h, para agendamento do dia da entrevista de seleção munidos da seguinte documentação: Comprovante de pré-inscrição, RG (original e cópia), e certificado de conclusão do ensino médio (original e cópia) ou declaração de conclusão do ensino médio (original e cópia).

A coordenadora do curso, Socorro Nunes, explica que para oferecer o “Cuidadoso” é preciso ter atenção para todos os cuidados necessários. “É muito importante que o candidato fique atento ao início das inscrições e faça uma boa leitura do edital, pois as vagas são preenchidas muito rápido. O Cuidadoso é um curso completo e que oferece uma oportunidade eficaz de renda fazendo com que a demanda da procura seja grande, por isso muita atenção aos prazos”, observa.

O período das entrevistas de seleção acontecerá juntamente com a avaliação do candidato, por meio do preenchimento de um questionário que inclui questões relativas às expectativas sobre o curso e entendimento prévio sobre o envelhecimento humano. A avaliação e entrevista acontecerão no parque municipal do Idoso, nos dias 9 e 10/5, em dois horários: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h.

Capacitação

A diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho, afirma que o Cuidadoso é mais uma forma de levar qualidade de vida e colocar em prática as políticas públicas do prefeito David Almeida voltadas à população idosa de Manaus. “Nossa missão é prover qualidade de vida aos idosos da nossa capital, com a formação de profissionais nessa área de cuidador em um curso completo como o Cuidadoso”, comenta.

Desde 2014 a Fundação Municipal de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas” e a Espi atuam em parceria no aperfeiçoamento e capacitação de cuidadores de idosos.

“É muito importante termos profissionais capacitados para lidar com essas pessoas, muitas das quais já com limitações físicas. Atualmente, muitos idosos acabam ficando sozinhos porque os filhos, por questões profissionais, não dispõem de tempo para dar o suporte que eles precisam e contratam pessoas capacitadas, como os cuidadores de idosos. E é essa a formação que a prefeitura oferece gratuitamente para a sociedade”, destaca a diretora do Departamento de Capacitação da Espi, Jeânia Bezerra.

O curso terá 320 horas de duração, sendo 220 horas de aulas teóricas e 100 horas de estágio supervisionado na FDT.

A relação final dos candidatos classificados será divulgada a partir do dia 13, nas dependências da FDT, nas redes sociais e no site. A matrícula institucional acontecerá nos dias 16 e 17, nos horários de 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h, também na FDT, no Núcleo de Estudos de Pesquisas Sobre o Envelhecimento em Manaus (Nepem). O candidato selecionado deverá pagar uma taxa de R$ 50.

Os documentos necessários para a matrícula são: Ficha de inscrição preenchida e assinada; 2 fotos 3X4 recentes; RG (original e cópia); CPF (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia); certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de conclusão do ensino médio (original e cópia) e carteira de vacina da Covid-19 (original e cópia).

Para mais informações, basta entrar em contato pelos telefones (92) 98844-5609 / 3215-6007, 3236-9629, do Nepem.

