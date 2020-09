Pré-candidato Caio André promete fazer mais pelo esporte em Manaus

Com o lema “Esporte e Inclusão Social” o advogado Caio André coloca o seu nome como pré-candidato a vereador de Manaus. Aos 41 anos de idade, o amazonense já foi Secretário de Juventude, Esporte e Lazer do Estado pela então Sejel, além de ter atuado como diretor desportivo e subsecretário municipal de esporte pela extinta Secretária Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, o que lhe fez angariar vasta experiência em gestão esportiva.

Praticante de esporte desde a adolescência, Caio sempre esteve ligado a militância do crescimento, organização e valorização do esporte local. Participou do grêmio estudantil Lassalista, o que despertou o seu olhar para a capacidade que o esporte tem de transformar. Sua inquietação o fez contribuir com a fundação da Atlética do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa) onde foi presidente e fez com que as equipes alcançassem bons resultados através de sua administração.

Projetos de inclusão social

Em sua passagem pela Sejel, em 2019, participou diretamente da organização dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs) e esteve presente em grande parte das aberturas dos Polos da competição que acontecem nos munícipios do interior. Os Jogos são realizados em dez polos e teve um recorde de participação por conta do investimento da Secretaria. Foram mais de 300 mil pessoas participando entre alunos/atletas e professores, durante os quatro meses de competição até as finais no mês de julho em Manaus.

Preocupado com o futuro do futebol, Caio criou o projeto “Base Forte” que atendeu 14 equipes de futebol federadas que disputavam os campeonatos estaduais nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-21. As equipes receberam materiais esportivos como bolas e equipamento, premiação como troféus e medalhas, além de toda uma atenção voltada ao desenvolvimento do atleta como acompanhamento com fisioterapeutas. Como destaca o nome do projeto, o objetivo é alavancar o futuro do futebol trabalhando desde a base.

“Como praticante e apreciador do futebol, creio que é importante trabalharmos a base, como todo tipo de edificação que formos fazer na vida, é preciso começar de baixo. O Base Forte foi um sucesso em 2019, pois atendeu inúmeros atletas e configurou um dos anos onde houve maior presença de clubes nas disputas por categoria” contou Caio André.

“Acredito que esse é o caminho, por isso estou colocando meu nome como pré-candidato a vereador de Manaus, uma opção séria, comprometida e que tem experiência na gestão esportiva” concluiu.