Pré-candidato a estadual Robson Tiradentes é recebido com entusiasmo em Coari

Fim de semana marcado por emoção para Robson Tiradentes, recebido com entusiasmo por cerca de 1.500 pessoas, no município de Coari, localizado a 363 quilômetros de Manaus. A pré-candidatura dele a deputado estadual pelo Partido Social Cristão (PSC) ganhou apoio dos habitantes da região.

O radialista Robson Tiradentes Jr reuniu lideranças de segmentos diversificados para agradecer os votos obtidos na eleição suplementar para prefeito ocorrida em dezembro de 2021. No ano passado, o radialista e líder da oposição no município ficou em 2º lugar com cerca de 12 mil votos.

“Entrei na política para levar esperança para as pessoas que sofrem com a falta de infraestrutura nas ruas, nas escolas, na saúde. Vocês me mostraram que há espaço para políticos sérios, comprometidos com a qualidade de vida. Sou grato pela confiança demonstrada nas urnas. Foram cerca de 12 mil votos dos que não estão satisfeitos, dos que anseiam por mudanças”, falou Robson Tiradentes Jr.

O pré-candidato a deputado estadual, além de participar de vários encontros com personalidades do município, também gravou entrevista para a rádio com deputado e pré-candidato a deputado federal, Saullo Vianna, pelo União Brasil.

“Mais amadurecido, volto a disputar uma eleição. Esse retorno se deve em grande parte à minha família que aprova o meu desejo de ajudar a população, que precisa de um representante comprometido com os mais humildes na Assembleia (Legislativa) e aos meus eleitores, que me enviaram inúmeros pedidos para não desistir de lutar para fazer a diferença no Amazonas”, declarou o pré-candidato a deputado estadual.

