Prazo para matrícula em creches de Manaus termina neste domingo (14)

A Prefeitura de Manaus encerra neste domingo (14) o período de matrícula para as creches da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para o ano letivo de 2021. Este ano, as vagas serão definidas por meio de um sorteio eletrônico, realizado pelo site Inscrição 2021.

Ao todo, serão ofertadas aproximadamente 1.700 novas vagas para crianças de 1 a 3 anos, que poderão integrar as turmas do maternal 1, 2 ou 3.

De acordo com a Semed, o processo será auditável, ou seja, os pais poderão conferir na própria página quais foram os critérios e como foram realizados os sorteios.

A confirmação da matrícula também será on-line. No período de 23 a 29 de março, a secretaria vai entrar em contato com os contemplados. Em seguida, os pais terão que enviar uma foto do seu CPF e outra da certidão de nascimento da criança pelo WhatsApp, após essa etapa, a matrícula estará efetivada.

Para a gerente de Creches da Semed, Wissilene Brandão, esse novo processo é um avanço, pois anteriormente as famílias dormiam nas filas, mesmo que a vaga não fosse definida pela ordem de chegada.

Sorteio

O processo de inscrição começa com o cadastro, que deverá ser realizado no período de 9 a 14 de março. Os pais ou responsáveis deverão entrar no site e informar o nome completo, data de nascimento e CPF, preencher os dados da criança (nome, data de nascimento e endereço) e disponibilizar um contato telefônico. Os responsáveis também poderão escolher a creche para qual desejam a vaga.

Na segunda etapa, que será no dia 17 de março, ocorrerá o sorteio da numeração dos inscritos. A lista dos candidatos será em ordem alfabética. Nessa listagem, haverá uma coluna chamada “número para sorteio”, onde cada candidato receberá uma numeração. O sorteio será aleatório, independentemente da quantidade de vagas disponíveis. O sorteio dos números contemplados será no dia 18 de março.

A divulgação das crianças que garantiram uma vaga nas creches municipais será no dia 19 de março, nas redes da Prefeitura de Manaus e Semed.

