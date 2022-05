Prazo para inscrições no Bolsa Idiomas em Manaus encerra na segunda-feira

A Prefeitura de Manaus alerta os interessados em participar do Programa Bolsa Idiomas (PBI), que o prazo para as inscrições termina às 14h da próxima segunda-feira (9). O programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi). O questionário com as informações socioeconômicas dos candidatos deve ser preenchido pelo link http://bolsa.manaus.am.gov.br.

Este ano, são 15 as Instituições de Ensino de Língua Estrangeira que participam do PBI, de forma voluntária, ou seja, sem isenção de tributos municipais, com a oferta de sete idiomas: inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, japonês e mandarim. Ao todo, foram disponibilizadas 22.218 bolsas, sendo 46 integrais (100%); 2.165 com 75% de desconto; e 20.007 com redução de 50%. Para Pessoas com Deficiência (PcD) foram reservadas 1.113 vagas.

“O Bolsa Idiomas é mais um programa que a Prefeitura de Manaus executa para beneficiar as pessoas que não têm condições financeiras de pagar para aprender um segundo idioma. O prefeito David Almeida entende que, atualmente, o mercado de trabalho está mais exigente, e a graduação e uma língua estrangeira são fatores que podem ser determinantes na hora da contratação. E os nossos programas proporcionam essa oportunidade”, destaca o titular da Semad, Ebenezer Bezerra.

Critérios

Para concorrer ao Programa Bolsa Idiomas (PBI), o candidato deve se enquadrar nos critérios estabelecidos no edital: ser residente em Manaus; ter idade igual ou superior a 16 anos; renda familiar per capita, não excedente a dois salários mínimos e meio (R$ 3.030); e estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Além disso, não pode ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público; deve estar ciente de que, conforme legislação do Programa Bolsa Idiomas, deverá firmar o compromisso de desenvolver atividades de contrapartida sem ônus para o Município.

Resultados

No dia 7 de abril, o prefeito David Almeida fez o lançamento dos editais dos processos seletivos para os Programas Bolsa Idiomas 2022/2 e Bolsa Pós-Graduação 2022, com a oferta total de 61.621 bolsas de estudos em instituições particulares de ensino, para a população de baixa renda, com descontos de 50%, 75% e 100%.

De acordo com o cronograma da Espi/Semad, as etapas seguintes são a divulgação da classificação, seguida da entrega de documentos necessários para comprovar as informações prestadas na inscrição.

A previsão de divulgação e publicação no Diário Oficial do Município (DOM) da homologação do resultado da classificação geral dos candidatos, de acordo com os cronogramas dos dois programas (Bolsa Pós-graduação e Bolsa Idiomas 2022/2) é dia 26 de maio deste ano.

Com informações da Semad