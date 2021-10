Prato do Povo: 500 refeições por dia a 1 real

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que em todo o estado do Amazonas mais de 2,7 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar, ou seja: são pessoas que em médio ou alto grau têm lidado com a fome. Os dados foram apresentados há um ano e desde janeiro de 2021 a nova gestão municipal vem trabalhando em projetos para tirar Manaus desta realidade.

O restaurante popular Prato do Povo, cuja primeira unidade foi aberta no dia 15 de outubro, é uma destas iniciativas. O restaurante está localizado no residencial Viver Melhor, dentro do Lago Azul, zona Norte, área de extrema vulnerabilidade e que apresenta um contingente de moradores maior que muitos municípios do Amazonas.

A área foi escolhida a partir de um levantamento da prefeitura, onde foram identificadas famílias em vulnerabilidade social, agravadas pela pandemia do novo coronavírus e a crise econômica instalada a partir dela.

O novo restaurante é o primeiro de 10 unidades, que serão entregues pela Prefeitura de Manaus até o final do ano que vem, e já está funcionando, oferecendo diariamente refeições completas, com acompanhamento nutricional, pelo valor de R$ 1. A capacidade é de 500 refeições servidas por dia.

E em virtude do novo coronavírus ainda estar circulando, medidas de segurança foram adotadas para a proteção tanto dos servidores que atuam no espaço, quanto da população usuária do serviço. Entre elas, está o incentivo ao uso de álcool gel e de mascaras, além do controle de acesso dos usuários na retirada das refeições.

A estrutura se junta às seis cozinhas comunitárias da cidade, administradas pelo município e instaladas em áreas de extrema vulnerabilidade, que servem refeições gratuitas diariamente, com o objetivo de ajudar o máximo de famílias possíveis a garantirem refeições com qualidade e como estratégia de combate à fome.