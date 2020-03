PP se une ao PRB e confirma Tonico Queiroz e Zilmar Alves na luta pela Prefeitura de Caapiranga

Os partidos Progressista (PP) e Republicano (PRB) estarão juntos na disputa majoritária deste ano no município de Caapiranga. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (9) em evento realizado na sede dos progressistas em Manaus, nas presenças do presidente regional da sigla, deputado federal Átila Lins, e do secretário-geral, deputado estadual Belarmino Lins.

O companheiro de chapa de Tonico será o ex-vereador Zilmar Alves, que assinou ficha nesta terça no Progressista. “Em Caapiranga, já está decidido, vamos unidos ao PRB, com Tonico Queiroz e Zilmar Alves”, disse Átila. “A dupla é da melhor qualidade, Tonico e Zilmar são bons companheiros de luta”, expressou Belarmino, que registrou a presença do vereador caapiranguense França no evento desta terça.

Átila e Belarmino destacaram, ainda, a visita ao PP da ex-prefeita de Boa Vista do Ramos, Socorro Pereira, que, na condição de presidente da Comissão Provisória da legenda, tratou com os dois dirigentes de assuntos relacionados à participação dos progressistas no processo eleitoral do município.

Os dirigentes também recepcionaram o vereador Bosco e vários outros líderes políticos de Itacoatiara com os quais combinaram ações visando a organização do PP naquele município, bem como sua participação nas eleições de 2020 unidos a outros partidos.