PP reúne pré-candidatos à CMM em videoconferência

De acordo com o secretário-geral do Progressistas (PP), deputado estadual Belarmino Lins, a legenda realizará, a partir das 11 horas de sexta-feira (19), a sua primeira videoconferência oficial visando as eleições municipais deste ano.

O evento, que será presidido pelo deputado federal Átila Lins, presidente estadual do partido, reunirá os pré-candidatos à Câmara Municipal de Manaus (CMM) e contará com as presenças dos três deputados que representam a sigla na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM): Belarmino Lins, Mayara Pinheiro e Álvaro Campelo, além do vereador Marisson Roger, membro do partido na CMM.

“Na videoconferência, vamos prestar as informações que se fazem necessárias, inclusive em função da pandemia do novo coronavírus, e vamos responder as interpelações que forem feitas pelos nossos companheiros que se preparam para a batalha eleitoral na capital do Estado”, disse Belarmino, destacando que uma nova videoconferência será marcada para os próximos dias reunindo os pré-candidatos progressistas no interior do Amazonas.