PP oficializa George Lins no comando do Diretório Municipal de Manaus

Em convenção realizada na tarde de quarta-feira (22), o Progressistas, presidido no Amazonas pelo deputado federal Átila Lins, oficializou a criação do seu Diretório Municipal de Manaus sob o comando do médico urologista Dr George Lins. O evento foi realizado na sede do partido, na Zona Centro-Oeste da cidade.

“Cumprimos mais uma etapa de consolidação do nosso partido, agora mais forte com o seu Diretório Municipal oficializado”, disse George, na presença de filiados que prestigiaram a convenção seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19, como recomenda o Ministério da Saúde.

“Nosso objetivo maior, como não pode deixar de ser, são as eleições de 2020, com um PP forte, ocupando importantes espaços seja na capital, seja no interior. Na capital, reiteramos nossa disposição de compor uma chapa majoritária na condição de prefeito ou vice-prefeito, com boas ideias e grandes e modernas propostas com relação a Manaus”, discursou George.

O Diretório Municipal do PP ficou assim constituído: Presidente – George Lins; 1º Vice-Presidente – Vereador Marisson Roger da Silva Assunção; 2º Vice-Presidente – Lycia Fabíola Santos de Andrade; Secretário-Geral – Douglas Galvão Monteiro, e 1º Secretário – Marcos Vinícius Monteiro Lins de Albuquerque. O vereador Marisson Roger é o líder do PP na Câmara Municipal de Manaus e Coordenador da Juventude Progressista na capital.