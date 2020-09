PP desmente portal que insinuou apoio a David Almeida

Em nota, o secretário-geral do Progressistas (PP), deputado estadual Belarmino Lins, desmente matéria veiculada no portal O Poder insinuando o apoio do partido ao pré-candidato à Prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante). Leia a nota na íntegra:

Sobre a matéria “Progressistas devem declarar apoio à David Almeida nesta terça”, veiculada no portal de notícias O Poder, o deputado estadual Belarmino Lins, secretário-geral do Progressistas no Estado, tem a esclarecer o seguinte: “Em nenhum momento o Progressistas declarou apoio a David Almeida, o partido segue indefinido na disputa majoritária com relação às eleições de 2020 na cidade de Manaus”.