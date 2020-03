Postos do Sine Manaus selecionam para 31 vagas de emprego nesta sexta-feira

A Prefeitura de Manaus seleciona a partir das 8h desta sexta-feira, 6/3, 31 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, nº 1.272, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.985, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas

Posto Constantino Nery:

1 vaga – Copeiro – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência nos serviços de copa, preparo do café, sucos e aperitivos.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá fazer manutenção da grama, cortar, regar, cultivar canteiros, plantar sementes e conservar o jardim.

1 vaga – Caseiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá ter experiência na função e disponibilidade para residir na BR-174.

1 vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá ter experiência com Promob e plano de corte.

5 vagas – Atendente de Informações – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato realizará atendimento ao cliente, esclarecendo dúvidas e realizar tarefas administrativas.

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato realizará serviços na prospecção, negociação e realização da venda.

2 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência na função para realização de serviços administrativos.

2 vagas – Agente de Portaria – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá possuir experiência na função para controle de entrada e saída de pessoas na empresa. Possuir curso de Agente de Portaria atualizado.

1 vaga – Recepcionista – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá possuir experiência na função para recepcionar o público em geral.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá apresentar e oferecer os serviços da empresa na tentativa de prospectar vendas. Trabalhar com vendas de plano de saúde e cursos livres.

3 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá apresentar e oferecer os serviços da empresa na tentativa de prospectar vendas externas, porta a porta.

2 vagas – Empacotador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá empacotar mercadorias e fazer devolução de produtos para as prateleiras.

4 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá demonstrar os produtos para os clientes e realizar vendas. Obrigatório possuir CNH categoria “A”, dentro do prazo de validade e veículo próprio.

1 vaga – Cobrador Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá efetuar cobranças externas. Obrigatório possuir CNH categoria “A”, dentro do prazo de validade e veículo próprio.

Posto Shopping Phelippe Daou:

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – realizar serviços de limpeza interna, externa e manutenção do ambiente limpo.

1 vaga – Atendente de Delivery – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – atuar com atendimento ao cliente por telefone e pessoalmente, apresentar os produtos, realizar agendamento de reservas e trabalhar com pedido de viagem utilizando o aplicativo. Obrigatório ter cursos voltados para atendimento ao cliente. Ter disponibilidade de horário para trabalhar em shopping.

*Com informações da assessoria