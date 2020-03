Postos do Sine Manaus selecionam candidatos para 51 vagas de emprego nesta segunda

A Prefeitura de Manaus seleciona a partir das 8h desta segunda-feira, 9/3, candidatos para 51 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, bairro Jorge Teixeira, na zona Leste.

Os interessados devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery:

1 vaga – Copeiro – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato deverá ter experiência nos serviços de copa, preparo de café, sucos e aperitivos.

1 vaga – Projetista de móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato deverá ter experiência com Promob e plano de corte.

5 vagas – Atendente de informações – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato realizará atendimento ao cliente, esclarecendo dúvidas e realizando tarefas administrativas.

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato atuará na prospecção, negociação e realização da venda.

2 vagas – Auxiliar administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato realizará serviços administrativos.

1 vaga – Agente de portaria – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato realizará o controle de entrada e saída de pessoas na empresa e deve possuir curso atualizado na área.

3 vagas – Vendedor externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato deverá apresentar e oferecer os serviços da empresa na tentativa de prospectar vendas externas, porta a porta.

2 vagas – Empacotador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – candidato deverá empacotar mercadorias e fazer devolução de produtos para as prateleiras.

4 vagas – Vendedor externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato deverá demonstrar os produtos para os clientes e realizar vendas. Obrigatório possuir CNH, categoria “A”, dentro do prazo de validade e veículo próprio.

1 vaga – Cobrador externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato deverá efetuar cobranças externas. Obrigatório possuir CNH, categoria “A”, dentro do prazo de validade e veículo próprio.

1 vaga – Assistente de vendas – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – candidato deverá fazer atendimento ao cliente e efetuar vendas dos produtos.

20 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Carta de Recomendação;

Requisitos obrigatórios – candidato deverá efetuar vendas externas dos produtos da empresa no ramo de semijoias.

1 vaga – Gerente de vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato deverá gerenciar os vendedores, atender aos clientes e prestar contas sobre vendas. Obrigatório ter CNH, categorias “A ou B”, dentro do prazo de validade.

1 vaga – Cobrador externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Carta de Recomendação;

Requisitos obrigatórios – candidato deverá gerenciar os vendedores, atender aos clientes e prestar contas sobre vendas. Obrigatório ter CNH, categorias “A ou B”, dentro do prazo de validade.

2 vagas – Auxiliar administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato deverá atender ao público, abrir protocolo via sistema, analisar, encaminhar e arquivar documentos. Diferencial ter experiência com atendimento ao público.

Posto Shopping Phelippe Daou:

2 vagas – Técnico em informática

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter experiência com sistema Protheus. Manutenção e administração de servidores Windows e Linux, conhecimento na ferramenta Office e Windows Avançado, manutenção em infraestrutura (cabeamento estruturado, telefonia), conhecimento em manutenção de impressoras e nobreak.

1 vaga – Lavador de veículos – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – realizar limpeza e conservação de veículos.

Obrigatório ter CNH, categoria “AD” dentro do prazo de validade.

1 vaga – Atendente de delivery – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – atuar com atendimento ao cliente por telefone e pessoalmente, apresentar os produtos, realizar agendamento de reservas e trabalhar com pedido de viagem utilizando o aplicativo. Obrigatório ter cursos voltados para atendimento ao cliente e disponibilidade de horário para trabalhar em shopping.

*Com informações da assessoria