Postos do Sine Manaus selecionam candidatos para 15 vagas de emprego nesta terça-feira

A Prefeitura de Manaus seleciona candidatos a partir das 8h desta terça-feira, 14/1, para 15 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, 1.272, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – com ou sem experiência;

Requisitos Obrigatórios – desejável informática básica e conhecimento na área administrativa.

1 vaga – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência na função e conhecimento básico em Informática.

1 vaga – Motorista de caminhão Munck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – obrigatório possuir CNH categoria “D”, dentro do prazo de validade, curso Munck e disponibilidade para realizar viagens. Desejável possuir curso de Operador de Empilhadeira.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência com projetos e móveis planejados.

1 vaga – Auxiliar de Projetos

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência com o programa Scketchup para desenho 3D e deverá auxiliar na coordenação de projetos.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência com vendas externas para empresas do Polo Industrial de Manaus.

Posto Shopping Phelippe Daou

1 vaga – Office Boy – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos Obrigatórios – executar serviços de rota administrativa, envolvendo recepção e distribuição de correspondência e documento, confecção e cópias de serviços externos. Obrigatório possuir CNH categoria “AB”, dentro do prazo de validade.

2 vagas – Líder de Logística (Contrato Intermitente)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – analisar pedidos de clientes; dimensionar recursos disponíveis (humanos, materiais e equipamentos); controlar fluxo de recebimento e expedição de materiais; negociar prazos, quantidade e condições com fornecedores. Contrato intermitente com jornada de trabalho semanal de 14h, em turnos.

1 vaga – Operador de Empilhadeira (Contrato Intermitente)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – preparam movimentação e organizam cargas, identificando características para transporte e armazenamento; trabalham seguindo normas de segurança. Contrato intermitente com jornada de trabalho semanal de 14h, em turnos.

*Com informações da assessoria