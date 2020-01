Postos do Sine Manaus ofertam 39 vagas de emprego nesta quinta-feira

A Prefeitura de Manaus oferta a partir das 8h desta quinta-feira (30), 39 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da Avenida Constantino Nery, 1.272, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na Avenida Camapuã, 2.985, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens).

Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos. Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas.

Posto Sine Constantino Nery

1 vaga – Assistente de Vendas – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário.

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Ciências Contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.

1 vaga – Vendedor de Peças Automotivas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.

2 vagas – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – O candidato deverá ter experiência com serviços de borracharia.

5 vagas – Marinheiro Fluvial de Convés

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência na área e Habilitação na Marinha Mercante como Condutor Maquinista Motorista Fluvial com aprovação no CIR (Caderneta de Inscrição e Registro). Disponibilidade para trabalhar em Itacoatiara.

5 vagas – Mestre Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter formação em Mestre Fluvial com aprovação no CIR (Caderneta de Inscrição e Registro) e experiência em praticagem no rio Madeira ou experiência em sistemas de propulsão Azimutal. Disponibilidade para trabalhar em Itacoatiara.

1 vaga – Piloto Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter formação em Mestre Fluvial com aprovação no CIR (Caderneta de Inscrição e Registro) e experiência em praticagem no rio Madeira ou experiência em sistemas de propulsão Azimutal. Disponibilidade para trabalhar em Itacoatiara.

1 vaga – Capitão Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter formação em Capitão Fluvial ou Oficial de Náutica com aprovação no CIR (Caderneta de Inscrição e Registro) e experiência em praticagem no rio Madeira ou experiência em sistemas de propulsão Azimutal. Disponibilidade para trabalhar em Itacoatiara.

1 vaga – Cozinheiro Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter formação em Cozinheiro Fluvial com aprovação no CIR (Caderneta de Inscrição e Registro) e experiência em praticagem no rio Madeira. Disponibilidade para trabalhar em Itacoatiara.

2 vagas – Assistente de Logística

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em empresas de transportes e domínio em excel avançado.

1 vaga – Mecânico de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deve ter experiência em mecânico geral automotiva de caminhões, carretas e carros de passeio. Possuir CNH categoria “D”, dentro do prazo de validade.

Posto Sine Phelippe Daou

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – realizar rotinas de limpeza interna e manutenção de higiene do ambiente em geral.

1 vaga – Pedreiro – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – 6 meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – executar serviços de obras e construção.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – realizar rotinas de limpeza de maneira Geral.

1 vaga – Auxiliar de PCP – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – auxiliar no planejamento, controle e programação da produção. Necessário possuir os cursos de Informática Básica, 5S, Operador de Empilhadeira e ter CNH categoria “AB”, dentro do prazo de validade.

1 vaga – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento no pacote Office e em atividades administrativas.

1 vaga – Auxiliar de Técnico em Eletrônica – vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino técnico em Eletrônica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – auxiliar no planejamento, controle e programação da produção; fazer manutenções corretivas, preventivas e preditivas, sugerir mudanças no processo de produção, criar e implementar dispositivos de automação. Necessário possuir curso de Informática Básica e 5S.

1 vaga – Pintor -vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – 6 meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – executar serviços de pintura em alvenaria e madeira.

1 vaga – Motoboy – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – executar serviços de rota administrativa; receber e distribuir correspondências e documentos. Obrigatório ter CNH categoria “AB”, dentro do prazo de validade.

1 vaga – Bombeiro Hidráulico – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – executar serviços de reparo e instalação hidráulica.

