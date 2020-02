Postos do Sine Manaus oferecem 26 vagas de emprego nesta quarta-feira

A Prefeitura de Manaus oferta a partir das 8h desta quarta-feira, 19/2, 26 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, 1.272, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery:

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência como auxiliar de limpeza em obras e disponibilidade para morar no local, contrato por tempo determinado de 2 anos.

1 vaga – Ascensorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência e curso de atendimento ao cliente.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.

1 vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência com Promob e plano de corte.

2 vagas – Auxiliar de Marketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento com pacote Adobe e fotografia.

2 vagas – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento no software Promob, apresentação e negociação de projetos. Necessário apresentar portfólio de projetos realizados.

1 vaga – Contador Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em Ciências Contábeis;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá fazer análises e contabilização de documentos de cada setor; conciliações contábeis; fechamento quinzenal e mensal; emissão de documentos legais e gerenciais; apuração de impostos; escriturações. Diferencial se tiver conhecimento no sistema Nasajon.

1 vaga – Bombeiro Industrial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá instalar e conservar os sistemas de tubulação de alta e baixa pressão, marcar pontos de colocação das tubulações, executar manutenção das instalações, desentupir esgoto e fazer a manutenção preventiva.

Posto Shopping Phelippe Daou:

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – executar os serviços de limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis, proceder a arrumação ou remoção de móveis e utensílios nas dependências do local.

3 vagas – Auxiliar de Estoque – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário ;

Requisitos obrigatórios – realiza o estoque de peças; conferência, locação e expedição de mercadorias.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – realizar rotina de limpeza interna, externa e manutenção de higiene do ambiente em geral.

3 vagas – Vendedor – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ofertar produtos, realizar atendimento ao cliente e orientá-los a respeito dos produtos. Ser proativo e ter disponibilidade de horário.

3 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – atendimento ao cliente, registro de compras e receber valores em dinheiro e cartões de crédito e débito.

