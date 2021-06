Posto de vacinação da Escola de Enfermagem vai mudar de local

O posto de vacinação vai operar temporariamente no Parque Municipal do Idoso.

A Prefeitura de Manaus informa que, em razão da necessidade de realização de obras no prédio da Escola de Enfermagem, a partir desta quinta-feira, 24/6, o ponto de vacinação que funciona no local, passa a operar, temporariamente, no Parque Municipal do Idoso, localizado na rua Rio Mar, 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul da cidade.

O ponto é exclusivo para a aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac, com funcionamento de 9h às 16h, de segunda-feira a sábado.