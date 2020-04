Possível morte de Kim Jong Un pode gerar crise de refugiados

Rumores de que o líder norte-coreano Kim Jong Un está gravemente doente provocaram temores de que sua morte desestabilizasse a região e levaria a uma crise de refugiados que atrairia os EUA, a Coréia do Sul e possivelmente outros aliados, segundo um relatório.

Perguntas sobre a saúde do ditador recluso surgiram depois que ele perdeu uma comemoração do aniversário de 108 anos de seu avô, em 15 de abril , Kim Il Sung, fundador do Hermit Kingdom.

Na quarta-feira, a mídia estatal norte-coreana publicou alguns comentários anteriores de Kim sem mencionar seu paradeiro atual – enquanto a rival Coréia do Sul repetiu que nenhum desenvolvimento incomum foi detectado no norte.

Mas mesmo que o déspota de 36 anos de idade, com excesso de peso, não seja moribundo, ele tem problemas de saúde e um possível fim ao seu governo criaria tumulto, disseram especialistas ao Military Times.

Embora Kim não tenha um sucessor ou herdeiro aparente, sua irmã mais nova – Kim Yo Jong, oficial do partido no poder – parece ser o candidato mais provável a intervir.

No entanto, alguns especialistas acreditam que uma liderança coletiva, que poderia acabar com o regime dinástico da família, também poderia ser possível.

A falta de um herdeiro designado significa que haverá “caos, sofrimento humano, instabilidade”, disse o chefe de operações especiais da Coréia do Sul, tenente-general Chun In-Bum, ao Military Times. “É uma má notícia para todos.”

David Maxwell, um coronel aposentado das Forças Especiais e membro sênior do think tank da Fundação para a Defesa das Democracias, disse ao jornal que uma reação militar americana e sul-coreana a tal agitação pode exigir um esforço que “deixará o Afeganistão e o Iraque pálidos em comparação. . ”

“Não se sabe se Kim Jong Un designou um sucessor”, disse Maxwell. “Podemos especular que talvez sua irmã Kim Yo Jong tenha sido designada como sua sucessora com base em sua recente promoção e no fato de ela ter começado a fazer declarações oficiais em seu nome a partir do mês passado”.

Mas não se sabe, acrescentou, “se uma mulher, apesar de fazer parte da linhagem Paektu, poderia se tornar a líder do regime da família Kim”.

A falta de um sucessor claro pode levar ao colapso do regime que os EUA e a Coréia do Sul devem estar preparados para enfrentar, disse Maxwell, que acrescentou que os planejadores militares, inclusive ele próprio, há muito informam os líderes seniores sobre o que pode acontecer.

Há um “desastre humanitário que se desenrolará na Coréia do Norte”, aumentando a agitação provocada pela pandemia de coronavírus, disse Maxwell ao Military Times.

“Coréia do Sul, China e Japão (de barco) terão que lidar com possíveis fluxos de refugiados em larga escala”, disse ele. “Unidades do Exército Popular da Coréia do Norte vão competir por recursos e sobrevivência. Isso levará a conflitos internos entre as unidades e poderá escalar para uma guerra civil generalizada. ”

E, apesar da turbulência interna, os militares da Coréia do Norte continuarão lutando para defender a nação, disse ele.

“Como a Coréia do Norte é uma dinastia guerrilheira construída sobre o mito da guerra partidária anti-japonesa, podemos esperar que um grande número de militares (1,2 milhão de soldados ativos e 6 milhões de reservas) resista a toda e qualquer intervenção estrangeira externa, inclusive da Coréia do Sul, Maxwell disse à tomada.

Para complicar as coisas, acrescentou, os EUA e a Coréia do Sul teriam que estar preparados para garantir o programa “inteiro (armas de destruição em massa) de Pyongyang, armas nucleares, químicas, armas e estoques biológicos, instalações de fabricação e infraestrutura humana (cientistas e técnicos). ”

Chun apoiou principalmente as previsões sombrias de Maxwell sobre refugiados e uma possível guerra civil no norte, mas não viu uma incursão militar EUA-Coreia do Sul após o 38º Paralelo.

“O que nós vamos fazer? Março lá? Deixe os chineses fazerem isso – disse Chun.

“A RPDC é um país soberano. Qualquer um que estivesse lá, incluindo os chineses, ficaria louco. A ROK-US tem um plano ruim com suposições ruins. Isso nos levará a uma guerra nuclear ”, acrescentou.

Por New York Post