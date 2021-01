Posse de David Almeida e vereadores acontece hoje na CMM

Nesta sexta-feira (1º), a partir das 14h, o Plenário Adriano Jorge da da Câmara Municipal de Manaus (CMM) será palco da posse de David Almeida (Avante) como prefeito de Manaus (AM). Além dele, 41 vereadores assumem o cargo. O acesso será restrito apenas aos empossados, com direito a levarem somente um convidado. As autoridades convidadas participarão de forma virtual.

O evento estava agendado para acontecer no Teatro Amazonas, mas devido às recomendações das autoridades sanitárias para evitar a aglomeração e proliferação do novo coronavírus

Por volta das 14 horas, David Almeida seguirá para a sede da Prefeitura de Manaus, no bairro Compensa, zona Oeste, para receber a Chave da Cidade de Artur Virgílio Neto.

Na CMM, logo depois da solenidade, os vereadores elegerão a nova Mesa Diretoria da Casa Legislativa para o biênio 2021/2022.